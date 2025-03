Cherchant à démontrer que la démocratie au Brésil a réellement frôlé le désastre, l'accusation s'appuie aussi sur les événements du 8 janvier 2023 à Brasilia. Pour rappel, une semaine après l'investiture de Lula, des milliers de sympathisants bolsonaristes avaient envahi et saccagé les bâtiments de la Cour suprême, du Parlement et du palais présidentiel, criant à la fraude électorale et appelant à une intervention militaire.

Invoquant son «intérêt personnel» en tant que potentielle victime d'un projet d'assassinat , la défense avait tenté d'obtenir la récusation du juge Moraes. En vain. Pas plus qu'elle n'a pu écarter deux autres membres du Supremo: un ex-ministre de Lula, Flavio Dino, et l'ancien avocat de l'actuel chef de l'Etat, Cristiano Zanin.

Mais une condamnation pour complot contre la démocratie brésilienne briserait cet espoir. Et forcerait son camp à lui choisir un successeur, alors que le jeu semble ouvert face à un Lula plus impopulaire que jamais, sur fond d'inflation.

Donald Trump a été humilié

Ce n’est pas la décision la plus dommageable que le gouvernement Trump a prise, et prendra. Mais l’affaire des plans de guerre partagés par erreur avec le rédacteur en chef de The Atlantic, sur la messagerie Signal, fusille l’égo du président et confirme l’inconsistance du pouvoir MAGA. Les démocrates auraient raison d’en profiter.

On dirait un spin-off The Office à Washington ou un épisode de la série politico-humoristique Veep. L’histoire est proprement hallucinante. A mourir de rire, même, si elle n’émanait pas de l’incompétence crasse d’une puissance américaine occupée à démanteler et fragiliser le pays et le monde.