L'effondrement d'un immeuble fait 37 morts au Cameroun

Des secouristes recherchent encore des survivants sur les lieux de l'effondrement d'un immeuble à Douala. Keystone

Plus de 200 personnes occupaient les deux bâtiments touchés, mais le nombre d'habitants qui se trouvaient à la maison au moment du drame n'a pas été précisé par les autorités.

Plus de «International»

Le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala, la capitale économique du Cameroun, est passé à 37 morts lundi. Les secours continuent de fouiller les décombres.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 01h30, un immeuble d'habitation de quatre étages situé dans le nord de la ville s'est effondré sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage.

Cet effondrement, l'un des plus graves de l'histoire du pays, a fait 37 morts et 21 blessés, dont cinq en «urgence absolue», selon le gouverneur du Littoral, l'une des dix régions camerounaises, et un officier des pompiers.

Ailleurs sur la planète: L'effondrement du toit d'un gymnase fait onze morts en Chine

Venue témoigner son soutien aux victimes et aux secours lundi, Célestine Ketcha-Courtès, la ministre du développement urbain, a reconnu faire face à «une situation catastrophique»:

«L'immeuble en question n'avait pas de permis de construire»

Les opérations le déblaiement des décombres à l'aide d'une pelle mécanique dans l'espoir de retrouver des survivants se sont poursuivies lundi, selon un riverain.

Cet immeuble «avait l'air défaillant. Il y avait des fissures dans le mur et on avait l'impression qu'il pouvait s'effondrer à tout moment. Ce n'est vraiment pas le type d'immeuble qui donnait envie de s'y installer», a confié Nathalie, une voisine, qui s'est rendue sur place immédiatement après avoir entendu un «grand bruit». Elle a également affirmé qu'une «fête» se tenait dans l'immeuble la nuit des faits. (ats/jch)