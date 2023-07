L'effondrement du toit d'un gymnase au nord-est de la Chine a déjà fait 9 morts. Image: cctv / twitter

L'effondrement du toit d'un gymnase fait onze morts en Chine

Les responsables d'une entreprise de construction ont été placés en garde à vue juste après le drame.

Plus de «International»

Onze personnes sont mortes après l'effondrement du toit du gymnase d'un collège dans le nord-est de la Chine. Une personne est toujours piégée sous les décombres, a indiqué lundi l'agence officielle Chine nouvelle:

«Le bâtiment s'est écroulé dimanche juste avant 15h00 locales (09h00 en Suisse) à Qiqihar, dans la province du Heilongjiang»

Des images de l'effondrement: Vidéo: YouTube/CGTN

A 03h00 lundi (21h00 dimanche), 13 personnes avaient été sorties des décombres dont «trois ont été dégagées sans signe de vie, et six autres sont mortes après l'échec des soins», a précisé l'agence. Des images de la télévision officielle CCTV ont montré le toit du gymnase complètement effondré, et des secouristes en train de fouiller les débris:

«Une opération de recherches et de secours impliquant près de 160 pompiers et 39 camions de pompiers a été lancée»

D'après les premiers éléments d'enquête, les ouvriers ayant construit l'édifice avaient utilisé de la perlite - une forme de verre volcanique - pour le toit.

De fortes pluies ont provoqué l'expansion de ce matériau siliceux, entraînant la rupture puis l'éboulement du toit, a précisé l'agence, ajoutant que les responsables de l'entreprise de construction avaient été placés en garde à vue.

D'autres nouvelles de la Chine: Analyse La Chine devient le nouvel ennemi de l'Otan

Les accidents liés à l'industrie du bâtiment sont fréquents en Chine, où règne un certain laxisme quant aux règles de sécurité dont l'application reste peu respectée. En 2015 à Tianjin, une gigantesque explosion dans un entrepôt de produits chimiques a tué au moins 165 personnes, dans l'une des pires catastrophes de ce type. (ats/jch)