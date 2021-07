L'Ouest canadien ravagé par une centaine d'incendies

Washington retirera ses troupes d'Afghanistan d'ici fin août

Ce retrait des troupes américaines interviendra avant la date anniversaire du 11 septembre. Les forces de la coalition sont déjà parties de Bagram.

Les Etats-Unis ont assuré vendredi que la totalité de leurs troupes seraient parties d'Afghanistan d'ici fin août. Quelques heures plus tôt, l'ensemble des militaires américains et de l'Otan ont quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande du pays.

Ce retrait intervient avant la date butoir fixée du 11 septembre sans pour autant être aussi rapide que ceux qui comptaient sur la date symbolique de la fête nationale américaine du 4 juillet.

Les talibans se sont «réjouis» du départ des forces …