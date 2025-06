Canada: Les feux se rapprochent de plusieurs grandes villes

Un feu de forêt au bord la rivière Kiskatinaw, au sud de Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Image: Handout

Les habitants d'une ville proche de Vancouver étaient prêts à être évacués mercredi dans l'ouest du Canada en raison de l'un des nombreux feux de forêt actifs dans le pays, où les autorités prévoient que la saison des incendies prendra de l'ampleur.

Plus de «International»

Le Canada connait une saison des feux de forêt «précoce et extrême» depuis ce printemps avec 3,5 millions d'hectares qui ont déjà brûlé, un peu plus que la superficie de la Belgique, selon le gouvernement. «C'est assez effrayant», lâche Max Whittenburg, qui habite la commune de Squamish, située à 65 kilomètres au nord de Vancouver, une agglomération de plus de trois millions d'habitants.

«Je suis sous le choc que ce soit si proche» Max Whittenburg

Le feu et la fumée provenant de l'incendie de Dryden Creek sont visibles au nord de Squamish, en Colombie-Britannique. Keystone

Un feu hors de contrôle de 14 hectares, qui a rapidement grossi ces derniers jours, menace le district de Squamish et ses 25 000 habitants, ce qui a incité les autorités de la région à déclarer l'état d'urgence et à prévenir une partie des habitants d'être prêt à évacuer «à court terme».

La forêt qui entoure la ville est enveloppée d'une épaisse fumée, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans la soirée de mardi, plusieurs étaient sortis pour observer l'avancée du feu dont les flammes sont visibles depuis les rues.

Quelque 225 feux sont actuellement actifs dans le centre et l'ouest du pays, et plus de 30'000 personnes ont déjà dû être évacuées. Les incendies de forêt risquent de s'aggraver au cours des trois prochains mois, ont prévenu les autorités, en raison de la sécheresse et des températures supérieures à la normale.

«Les superficies brûlées à la fin du mois de mai sont environ trois fois supérieures à la moyenne sur dix ans pour cette période de l'année», a indiqué Bill Merryfield, chercheur pour le ministère de l'Environnement.

Selon les données des autorités, la plupart des incendies sont déclenchés par les activités humaines, le plus souvent de façon accidentelle dans un environnement très sec. (mbr/ats)