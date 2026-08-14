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Incendie en Croatie: centaines de touristes évacués

Wildfire near Omis: Large numbers of tourists and residents evacuated as firefighters face sleepless night A large wildfire that broke out in Lokva Rogoznica near Omis, Croatia on August 13, 2026, was ...
Près de 300 pompiers ont été déployés pour combattre le feu en Croatie.Image: www.imago-images.de

Un «spectacle effrayant» se déroule en Croatie

Un incendie fait rage sur la côte croate. Des centaines de personnes, dont des touristes, ont été évacuées et plusieurs blessés sont à déplorer.
14.08.2026, 10:1414.08.2026, 10:14

Un violent feu de forêt a embrasé plusieurs zones résidentielles du littoral croate dans la nuit de jeudi à vendredi, et fait 19 blessés et d'importants dégâts, forçant l'évacuation de plusieurs centaines de touristes et d'habitants, ont indiqué les autorités.

L'incendie s'est déclaré dans la soirée à Lokva Rogoznica et, attisé par des rafales de vent, a d'abord ravagé les pinèdes et la végétation, avant d'embraser des logements dans cette localité touristique. Puis, il s'est propagé sur plusieurs kilomètres à d'autres localités en direction d'Omis.

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«A ce stade, dix-neuf personnes ont été blessées. Certaines grièvement», a déclaré vendredi matin le commandant en chef des pompiers croates, Slavko Tucakovic, à la radio nationale. Plusieurs pompiers ont été intoxiqués par la fumée, a-t-il ajouté. Près de 300 pompiers et 93 véhicules ont été déployés dans la zone sinistrée durant la nuit, mais se sont fait dépasser par la rapide progression du feu, a-t-il expliqué.

A general view of a wildfire near Omis, southern Croatia early Friday, Aug. 14, 2026. (AP Photo/Jakov Prkic) Croatia Extreme Weather Wildfires
L'incendie s'est déclaré à Lokva Rogoznica.Keystone

«Vers deux heures du matin, l'incendie s'est propagé très rapidement sous l'effet de vents violents qui changeaient constamment de direction. C'était un spectacle effrayant. De nombreuses maisons, des cafés, des restaurants, des voitures et des embarcations qui se trouvaient à sec ont été endommagés», a raconté Tucakovic.

Des renforts appelés

Cité dans un communiqué du Service national de lutte contre les incendies (HVZ), il estime que c'est «l'un des pires (incendies) de l'histoire de la Croatie». Les médias ont diffusé des vidéos et des photos de maisons et de voitures ravagées par les flammes, tandis que des pompiers luttaient contre des murs de feu.

Environ mille personnes évacuées ont été accueillies au cours de la nuit par des membres de la Croix-Rouge dans une salle de sport à Omis, selon le maire de cette ville, Zvonko Mocic, cité sur le portail Net.hr. D'autres centres d'accueil ont aussi été ouverts dans cette région du littoral, entre Split et Makarska, selon le communiqué du HVZ.

Wildfire near Omis: Large numbers of tourists and residents evacuated as firefighters face sleepless night A large wildfire that broke out on August 13, 2026 in the village of Lokva Rogoznica near Omi ...
Image: www.imago-images.de

Quatre avions bombardiers d'eau Canadair CL-415, qui ne peuvent pas intervenir de nuit, ont été dépêchés dans la zone de l'incendie vers 06h00, vendredi, selon la même source. «Quelques habitants sont encore ici. Nous sommes restés pour protéger nos maisons», a raconté dans la nuit Goran Lovic, patron d'un café, au média Jutarnji List.

Le commandant des pompiers a ordonné l'envoi de renforts en provenance d'autres régions du pays.

Près de 10 000 hectares incendié

La Croatie, comme le reste des Balkans, est frappée par une vague de chaleur, et des records de température ont été enregistrés ces derniers jours dans plusieurs villes sur la côte Adriatique, dont à Split, à une trentaine de kilomètres de Lokva Rogoznica. Les pompiers ont réussi à fixer jeudi un important feu sur l'île de Brac, au large de Split, à l'aide de Canadair.

Depuis le début de l'année, les autorités ont recensé quelque 3900 incendies qui ont ravagé près de 10 000 hectares, soit une hausse de 75% de superficie touchée par rapport à la même période en 2025, selon le HVZ. (jzs/ats/afp)

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