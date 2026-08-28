Népal: cette maison et ses habitants sont des miraculés

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La maison turquoise est la seule à avoir résisté

Au Népal, une crue soudaine a dévasté la vallée de la Trishuli, emportant des villages et faisant des centaines de victimes. Une maison a pourtant résisté à la catastrophe.

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Pour beaucoup, il n'y avait tout simplement aucune échappatoire: la vallée de la rivière Trishuli, au Népal, s'est transformée cette semaine en un véritable piège mortel en l'espace de quelques minutes.

Une crue soudaine d'une violence extrême, déclenchée par l'effondrement d'un glacier sur le versant nord du Langtang Lirung, un sommet de 7200 mètres, a dévalé la vallée à une vitesse pouvant atteindre les 190km/h, emportant des villages entiers.

Une maison miraculée

Au moins 469 personnes ont perdu la vie dans les flots, et plus de 1300 sont toujours portées disparues. Des vies, des maisons, des vallées entières: purement et simplement disparues. Le niveau de la rivière est monté jusqu'à 9 mètres en l'espace de quelques minutes, ne laissant à beaucoup aucun temps pour fuir.

Mais, au cœur de cette dévastation, il existe aussi une histoire de survie. Dans un quartier périphérique de la ville de Bidur, une maison isolée, de couleur turquoise, située au bord de la rivière, a résisté aux flots, alors que tout autour, les masses d'eau faisaient rage et que tous les autres bâtiments environnants étaient détruits.

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Des images vidéo montrent les habitants se réfugier sur le balcon à l'approche de la crue, alors que toute fuite était déjà devenue impossible. Les masses d'eau encerclaient le bâtiment de tous côtés.

Il fallait s'attendre au pire. Mais, lorsque les eaux se sont retirées, la maison tenait toujours debout. Sur le toit, une femme a par la suite agité un drapeau rouge, un signe de vie au milieu de la destruction.

Baignée par les flots, la maison turquoise ne s'est pourtant pas effondrée. Image: screenshot x.com

La raison pour laquelle la maison turquoise a été épargnée est qu'elle se trouve juste derrière une petite colline rocheuse, sur laquelle se dresse un temple. Celui-ci semble avoir, du moins en partie, protégé la maison de la force meurtrière de l'eau. (pre, trad. ysc)