La police mène l'enquête sur les lieux où, le 26 août 2026, un homme a foncé en voiture dans un groupe de personnes à Caen. Image: AFP

Une voiture fonce dans la foule en France: on en sait plus sur l'enquête

Un Russe d'origine tchétchène de 26 ans a percuté une dizaine de jeunes hommes, dont des Afghans, après une altercation. Il a foncé avec son véhicule dans un groupe près d'un bar à Caen. La piste terroriste est écartée.

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Un homme a foncé volontairement avec son véhicule mercredi soir sur un groupe près d'un bar de Caen, en France, tuant deux personnes et en blessant neuf autres. Il a été interpellé. La piste d'un attentat a été écartée par le maire de la ville.

Le conducteur du véhicule, un Russe d'origine tchétchène de 26 ans, a percuté une dizaine de jeunes hommes, de différentes nationalités, dont des Afghans, après une altercation.

Le préfet du Calvados, David Clavière, qui s'est rendu sur place, a d'abord annoncé mercredi soir «un décédé, sept personnes en urgence absolue, trois personnes en urgence relative». Selon une source policière, l'homme décédé mercredi soir est un Afghan de 35 ans.

Le bilan s'est alourdi jeudi matin avec le décès d'une deuxième personne qui était dans le coma et en arrêt cardiorespiratoire. Il s'agit d'un homme de 28 ans, «a priori» de nationalité afghane. Les blessés, âgés de 17 à 36 ans, sont tous des hommes.

Les faits se sont produits après une bagarre. Le suspect a été pris à partie par plusieurs individus. Il est revenu avec sa voiture, a emprunté une voie de bus devant la gare de Caen et a foncé volontairement sur ces hommes qui se trouvaient sous un abribus, fauchant au passage d'autres personnes qui attendaient le bus, selon la police.

L'automobiliste a ensuite pris la fuite et a été interpellé à Ouistreham, à une vingtaine de kilomètres, par les gendarmes, après la mise en place d'un important dispositif de recherche. Il a été placé en garde à vue.

Possible «différend amoureux»

Le parquet de Caen a souligné qu'il n'y avait pas «a priori une motivation terroriste, mais les investigations ne font que commencer».

«La piste terroriste est définitivement écartée, ça n'est pas un attentat», a abondé le maire de Caen, Aristide Olivier, lors d'une conférence de presse jeudi après-midi. Il n'y a pas non plus de «lien effectif» entre ce drame et du narcotrafic, a indiqué le maire, le quartier de la gare étant connu pour son insécurité.

«Nous ne connaissons pas encore totalement et de manière définitive les raisons de la montée de cette violence», a ajouté l'élu, même si «la piste privilégiée est celle du différend amoureux» sans donner plus de détails.

Pas alcoolisé

«Le suspect est un homme de 26 ans de nationalité russe et d'origine tchétchène, en situation régulière sur le territoire national qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale», a précisé jeudi matin le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, dans un communiqué.

Le suspect n'était pas alcoolisé au moment des faits. Il «n'est pas connu des services de renseignement», avait précisé le préfet mercredi soir.

«Une enquête a été ouverte du chef d'assassinat et de violence volontaire avec arme», a détaillé le procureur adjoint de Caen, présent sur place mercredi soir. (ag/ats)