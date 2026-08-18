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Espagne: un nouveau séisme frappe Grenade

A new strong earthquake has once again shaken Granada and its metropolitan area. Images of the damage caused by the earthquake. August 18, 2026, in Granada, Andalusia, Spain A new strong earthquake st ...
La secousse a engendré d'importants dégâts matériels.Image: www.imago-images.de

«C'était terrifiant»: un nouveau séisme frappe cette ville espagnole

Un tremblement de terre a fait trois blessés et d'importants dégâts matériels à Grenade ce mardi, trois jours après une secousse qui avait réveillé les habitants.
18.08.2026, 14:1018.08.2026, 14:10

Un séisme de magnitude 4,8 a fait trois blessés légers et causé des dégâts matériels mardi à Grenade, dans le sud de l'Espagne, déjà touchée weekend dernier par un tremblement de terre un peu plus puissant.

La secousse s'est produite vers 10h38, avec un épicentre situé dans la commune d'Alhendin, à 10 kilomètres au sud de Grenade, selon l'Institut géographique national (IGN). Trois personnes ont été légèrement blessées, dont une jeune fille qui a été hospitalisée, a précisé Antonio Sanz, principal responsable des services d'urgence de la région andalouse.

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Un bâtiment endommagé par la secousse.Image: www.imago-images.de

Les services de secours ont indiqué avoir reçu plus de 50 appels signalant des fissures dans des bâtiments et des chutes de débris. Des vidéos, publiées sur les réseaux sociaux, montrent des débris éparpillés dans les rues et plusieurs véhicules endommagés, dans cette ville touristique très fréquentée.

«Tout s'est effondré autour de nous. C'était terrifiant», a écrit sur le réseau X Cristina Ruiz Lopez, technicienne de laboratoire qui se trouvait dans un supermarché de Grenade au moment du séisme.

Une autre secousse samedi

Ce tremblement de terre intervient après une secousse de magnitude 5 qui a réveillé les habitants de Grenade samedi peu après 01h. Aucun blessé n'avait alors été signalé, probablement parce qu'il y avait moins de gens dans les rues à ce moment-là, bien que certains bâtiments aient subi des dégâts.

«Les experts soulignent qu'il est possible que les mouvements sismiques et les répliques se poursuivent dans la région», a averti sur X le président du gouvernement régional, Juan Manuel Moreno, appelant à la «plus grande prudence».

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Grenade est notamment célèbre pour l'Alhambra, palais inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et joyau de l'architecture islamique médiévale, qui fut la résidence des souverains du dernier royaume musulman d'Espagne. (jzs/afp)

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