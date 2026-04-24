Ces scientifiques provoquent des tremblements de terre en Suisse

Les scientifiques de l'EPFZ espèrent mieux comprendre les mécanismes des séismes. Keystone

On a discuté avec les Suisses qui provoquent des séismes dans les Alpes

Une expérience menée par l'EPFZ est actuellement en cours au Tessin. En injectant de l'eau dans des failles, les experts veulent comprendre les mécanismes des séismes afin de les prévoir.

Matti Hartmann / t-online

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Des scientifiques déclenchent actuellement une série de mini-séismes dans les Alpes. «Nous sommes en plein travail», raconte le coordinateur du projet, Men-Andrin Meier quand il répond au téléphone, ce jeudi. L’expérience a débuté mercredi à midi.

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Au Tessin, les spécialistes de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich réalisent cette expérience dans une zone de faille naturelle dense en instruments de mesure qu’ils ont rendue accessible grâce à un tunnel. Le chercheur précise:

«L’équipe commence par y injecter de l’eau à basse pression et augmente celle-ci progressivement»

Le processus se déroulera 24 heures sur 24 et sera surveillé en temps réel.

Le projet porte le nom de «Fear» («peur», en anglais). Cet acronyme correspond à Fault Activation and Earthquake Rupture (activation des failles et rupture sismique). Dans l’idéal, les scientifiques espèrent identifier des schémas dans le comportement de la roche, qui permettront à l’avenir de prévoir des séismes.

Si le projet est bien intitulé «Fear», selon les chercheurs, les habitants du Tessin n’ont rien à craindre. L’objectif de l'opération est de déclencher un faible séisme d’une magnitude 1, soulignent-ils. Une telle secousse ne serait même pas perceptible en surface. Pour que les êtres humains puissent ressentir quelque chose sur Terre, le séisme devrait être environ 200 fois plus puissant, souligne le coordinateur du projet.

L'opération est sans danger

Il est donc très improbable qu’un séisme plus important soit déclenché par accident. Men-Andrin Meier raconte:

«Nous nous trouvons à un peu plus d’un kilomètre de profondeur, là où les tensions dans la roche ne sont généralement pas suffisantes pour provoquer des séismes plus forts.»

Le laboratoire de Bedretto est rempli de capteurs. Keystone

Les chercheurs s’attendent à un séisme au cours duquel la roche se déplacerait d’un ou deux millimètres le long d’une ligne de rupture pouvant atteindre 100 mètres. Si une activité inattendue devait apparaître dans la roche, l’expérience pourrait être interrompue à tout moment.

Toutes les injections à haute pression doivent être déclenchées à distance depuis Zurich et aucune personne ne doit se trouver dans le tunnel durant l’expérience. Des dégâts mineurs sont, tout au plus, attendus dans les tunnels situés à 30 à 50 mètres de la zone de rupture. Les chercheurs estiment la probabilité de dommages en dehors des tunnels à 1 sur 10 000.

Les séismes sont minuscules

Le laboratoire sur la roche de Bedretto est situé dans le massif du Saint-Gothard, dans une galerie de chantier désaffectée du tunnel ferroviaire de base de la Furka. Il a fallu des années pour le construire, confie Men-Andrin Meier. L'ouvrage comprend plus de 40 forages équipés de capteurs. Le fait qu'une zone de faille soit dotée de manière aussi massive d’instruments et de capteurs est unique au monde.

Les scientifiques ont prévu dix jours pour l’expérience en cours, mais ils estiment pouvoir atteindre la magnitude cible de 1 plus rapidement. Jusqu’à jeudi à midi, la plus forte magnitude enregistrée atteignait une valeur de -0,8, nous précise le chercheur de l’EPFZ.

Les découvertes seraient essentielles

L’échelle de Richter mesure la puissance des séismes de manière logarithmique. Des séismes peuvent également avoir des valeurs négatives sur cette échelle, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de séisme. Dans la zone négative, ils sont simplement si faibles qu’ils ne sont détectables qu’à l’aide d’instruments de mesure très sensibles.

Les mesures doivent également aider à mieux comprendre les processus de rupture lors de séismes de plus grande ampleur dans le monde entier, par exemple, à quel moment une rupture s’accélère, quand elle s’arrête ou encore combien d’énergie elle dissipe.

Les Alpes sont une chaîne de montagnes active, où de petits séismes se produisent en permanence, comme le souligne Men-Andrin Meier, mais il est impossible de prévoir où et quand ils auront lieu. C’est pourquoi les séismes naturels ne peuvent pratiquement pas être mesurés directement. Avec ce projet, le séisme est déclenché précisément à l’endroit où des capteurs peuvent enregistrer l’ensemble des mesures.

Traduit de l'allemand par Joel Espi