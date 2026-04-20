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Alerte au tsunami: séisme de magnitude 7,4 au Japon

Le tsunami devrait «frapper à plusieurs reprises»: alerte au Japon

Le Japon est en alerte après un violent séisme en mer, avec un risque de tsunami et des évacuations immédiates demandées sur les côtes.
20.04.2026, 10:3620.04.2026, 11:32

Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé le nord du Japon lundi, a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA). Elle a émis dans la foulée une alerte au tsunami prévoyant des vagues pouvant atteindre trois mètres.

Le séisme s'est produit à 16H53 (07H53 GMT) dans les eaux du Pacifique, au large du nord de la préfecture d'Iwate. Les secousses ont été si violentes qu'elles ont fait trembler pendant plus d'une minute de grands immeubles jusqu'à Tokyo, à plusieurs centaines de kilomètres de là.

Une vague de tsunami de 80 centimètres a été observée à 17H34 (08H34 GMT) dans un port de Kuji, situé dans la préfecture d'Iwate, deux minutes après une première de 70 cm et 41 minutes après la secousse sismique, a indiqué la JMA.

Des images de NHK au sol et prises depuis les airs ne montraient pas de dégâts visibles immédiatement autour de plusieurs ports d'Iwate.

Les zones qui étaient en alerte 👇

Un séisme violent déclenche une alerte d’urgence au Japon le 20 avril 2026.
Image: Japan Meteorological Agency

Plus tôt, l'agence avait émis une alerte au tsunami et averti que des dégâts dus aux vagues étaient à prévoir.

Il était prévu que les premières vagues du tsunami atteindraient immédiatement le littoral nord, a indiqué la JMA. Elle a averti que des dégâts dus aux vagues du tsunami étaient à prévoir. Elle a déclaré à la chaine de télévision NHK qui a interrompu ses programmes:

«Evacuez immédiatement les régions côtières et les zones riveraines vers un endroit plus sûr, tel qu'un terrain surélevé ou un bâtiment d'évacuation. Les vagues du tsunami devraient frapper à plusieurs reprises. Ne quittez pas les lieux sûrs tant que l'alerte n'est pas levée.»

Le bureau de la Première ministre a indiqué avoir mis en place une cellule de gestion de crise.

Le traumatisme de 2011

Le pays est toujours traumatisé par le séisme de magnitude 9,0 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18 500 morts ou disparus. Ce séisme s'était déclenché sur la côte pacifique du Japon, le long de la fosse de Nankai, au large du pays.

Cette fosse sous-marine de 800 kilomètres est la zone où la plaque océanique de la mer des Philippines «s'enfonce» lentement sous la plaque continentale sur laquelle repose le Japon.

Le gouvernement estime qu'un séisme dans la fosse de Nankai, suivi d'un tsunami, pourrait tuer jusqu'à 298 000 personnes et causer jusqu'à 2000 milliards de dollars de dégâts.

Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique, et figure parmi les pays les plus actifs au monde d'un point de vue sismique.

L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, subit quelque 1'500 secousses chaque année. La grande majorité sont légères, bien que les dégâts varient selon leur localisation et leur profondeur sous la surface terrestre. (jah/ats)

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