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Un Suisse porté disparu après les inondations meurtrières au Népal

Les recherches se poursuivent après la crue dévastatrice au Népal et au Tibet. Au moins 180 morts sont à déplorer et 1300 personnes sont portées disparues, dont une de nationalité suisse.

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Selon les autorités touristiques népalaises, une personne de nationalité suisse est portée disparue après les inondations qui ont frappé le Népal et le Tibet mercredi. Sur les réseaux sociaux, elles ont publié une liste des nationalités des personnes qui manquent à l'appel. Y figure un ressortissant helvétique.

Ils sont plus de 1300, dont des centaines de touristes étrangers, à être toujours recherchés ce jeudi au lendemain de la crue dévastatrice. Cette dernière a fait au moins 180 morts à la frontière du Népal et de la Chine.

Des habitations et leurs occupants emportés

Selon des bilans officiels encore très provisoires, le puissant mur d'eau et de boue qui a submergé la région, emportant de nombreuses habitations et leurs occupants, a coûté la vie à 177 personnes côté népalais et à 3 autres dans le territoire chinois voisin du Tibet.

Vingt-quatre heures après son passage, les autorités népalaises sont jeudi matin sans nouvelle de 823 personnes, selon un décompte de l'autorité népalaise en charge des situations d'urgence. Parmi eux figurent 517 ressortissants étrangers.

De l'autre côté de la frontière, les médias d'Etat chinois ont rapporté que 558 personnes, dont 260 étrangers, étaient toujours disparues après le passage des «torrents de boue» qui ont enseveli Gyirong Port. (jzs/ats/afp)