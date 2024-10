Les inondations font plus de 20 morts en Bosnie

Le village a été enseveli sous la boue, les rochers et les glissements de terrain, y compris des débris de granit provenant d'une carrière voisine, avec des maisons détruites et des véhicules endommagés.

Les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé le pays vendredi ont emporté des routes, des voies ferrées et des ponts, coupant de nombreuses zones peuplées du reste du pays, les autorités s'efforçant toujours de relier certaines d'entre elles.

En raison de nouvelles pluies abondantes attendues, la Protection civile a ordonné mardi en fin de journée l'évacuation immédiate des citoyens des régions de Jablanica et Konjic, les plus touchées par les inondations de vendredi.

Le bilan des inondations et des glissements de terrain en Bosnie s'est alourdi à 22 morts , tandis que les équipes de secours sont toujours à la recherche de six personnes disparues, selon les autorités.

Poutine fête ses 72 ans et il est plus puissant que jamais

Celui qu'on a si souvent déclaré «mort», «mourant» ou «fini» célèbre son 72e anniversaire ce lundi. Réélu en mars avec une écrasante majorité, Vladimir Poutine régnera sur la Russie jusqu'en 2030. Retour sur le parcours d'un ancien espion que rien, ou presque, ne prédestinait à devenir l'homme fort de Moscou.

Depuis des décennies, dirigeants, médias et diplomates du monde entier ne rêvent que d'une chose. S'immiscer dans les méandres et les recoins de l'indéchiffrable cerveau de Vladimir Poutine. Comprendre ce qui peut bien se tramer derrière ses yeux de glace. Faute de pouvoir lire dans la tête la plus scrutée de la planète, on peut toujours se plonger dans la vie mouvementée du dirigeant russe, qui fête ses 72 ans ce 7 octobre, réélu le 17 mars pour un mandat de six ans supplémentaire.