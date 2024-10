Le Tessin et les Grisons risquent de nouvelles intempéries

MétéoSuisse annonce un fort risque d'intempéries au Tessin et dans le sud des Grisons des mois de juin et juillet.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) met en garde contre un risque important d'intempéries au Tessin et dans les vallées du sud des Grisons. Hausse du niveau des cours d'eau, inondations locales et glissements de terrain sur des pentes raides sont possibles.

«Au Tessin, les régions de Blenio, Riviera, Bellinzone et du Sotto Ceneri sont concernées. Dans les Grisons, les intempéries concernent Bregaglia, Moesano et Poschiavo» MétéoSuisse

Il est recommandé d'éviter les zones près des cours d'eau et des lacs ainsi que les pentes abruptes. Les cours d'eau en montagne doivent absolument être évités en raison de possibles coulées de boue.

Des orages isolés dans l'après-midi et en soirée pourraient entraîner de fortes précipitations au Tessin. Elles devraient prendre fin dans le courant de la soirée. Les pics de débit sont attendus mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi.

Après une phase d'amélioration mercredi, de nouvelles hausses des débits sont prévues pour jeudi dans ces régions. Les niveaux du lac de Lugano et du lac Majeur continueront de monter en raison de la hausse de leurs affluents. (sda/ats)