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Séisme de magnitude 6 au large de l’Indonésie, sans risque de tsunami

Séisme de magnitude 6 au large de l’Indonésie, sans risque de tsunami

Un tremblement de terre de magnitude 6 a été enregistré samedi au large de l’île de Talaud, en Indonésie, selon l’USGS.
04.04.2026, 15:4704.04.2026, 15:47
epa12864032 Tourists spend time at a beach in Canggu, Bali, Indonesia, 01 April 2026. The Indonesia Central Agency of Statistics recorded nearly 1.16 million foreign tourist arrivals in February 2026, ...
Ressentie faiblement, la secousse n’a fait ni victimes ni dégâts et n’a entraîné aucune alerte au tsunami.Image: EPA

Un séisme de magnitude 6 s'est produit samedi au large de l'île indonésienne de Talaud, au nord, a indiqué l'institut géologique américain USGS. L'Agence indonésienne de météorologie a précisé qu'il n'y avait aucune menace de tsunami.

La secousse a été détectée à une profondeur de 99 kilomètres et à environ 90 kilomètres au sud-est de la province philippine de Sarangani, selon l'USGS.

Le séisme n'a été «que légèrement ressenti» et aucun dégât ni blessé n'a été signalé, a déclaré à l'AFP Harry Sauro, un responsable provincial philippin de la gestion des catastrophes.

«C'est suffocant»: ce pays est «piégé» dans un nuage de pollution

Les tremblements de terre sont presque quotidiens aux Philippines qui, avec l'Indonésie et d'autres pays voisins, sont situées sur la «ceinture de feu» du Pacifique, un arc de forte activité sismique qui s'étend, depuis le Japon, à travers l'Asie du sud-est et tout le bassin du Pacifique.

Un séisme de magnitude 9,1 a frappé la province la plus occidentale d'Indonésie, l'Aceh, en 2004, provoquant un tsunami et faisant plus de 170'000 morts dans le pays. (dal/ats/afp)

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