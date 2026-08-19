Les autorités ont ordonné aux quelque 3500 habitants d'Aldea del Fresno de rester confinés chez eux et évacué plusieurs habitations à la périphérie de la ville. Keystone

Un nouvel incendie s'est déclaré près de Madrid

Les pompiers combattent mercredi un nouvel incendie à l'ouest de Madrid. Il y a quelques semaines, les feux les plus importants de l'histoire de la région ont entraîné en juillet l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.

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Neuf avions bombardiers d'eau sont engagés dans la lutte contre l'incendie, qui s'est déclaré près d'Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Madrid, par des températures caniculaires.

Les autorités ont ordonné aux quelque 3500 habitants d'Aldea del Fresno de rester confinés chez eux et évacué plusieurs habitations à la périphérie de la ville. L'incendie s'est déclaré alors que la température atteignait 36°C, des vents forts attisant les flammes.

En juillet, les feux de forêts qui avaient sévi dans l'ouest de la région de Madrid et la province voisine d'Avila avaient obligé près de 60'000 personnes à quitter leur domicile, dont les habitants d'Aldea del Fresno. Les incendies ont brûlé quelque 27'000 hectares dans 17 municipalités dans la seule région de Madrid.

Comme ses voisins européens, l'Espagne a subi plusieurs vagues d'extrême chaleur qui ont favorisé les feux de forêts. (sda/ats/afp)