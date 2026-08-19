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Un nouvel incendie s'est déclaré près de Madrid

A firefighter rests inside a fire engine in San Martin de Valdeiglesias, west of Madrid, Spain, where wildfires have forced tens of thousands to be evacuated, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Manu Fer ...
Les autorités ont ordonné aux quelque 3500 habitants d'Aldea del Fresno de rester confinés chez eux et évacué plusieurs habitations à la périphérie de la ville.Keystone

Un nouvel incendie s'est déclaré près de Madrid

Les pompiers combattent mercredi un nouvel incendie à l'ouest de Madrid. Il y a quelques semaines, les feux les plus importants de l'histoire de la région ont entraîné en juillet l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.
19.08.2026, 20:2719.08.2026, 20:27

Neuf avions bombardiers d'eau sont engagés dans la lutte contre l'incendie, qui s'est déclaré près d'Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Madrid, par des températures caniculaires.

Les autorités ont ordonné aux quelque 3500 habitants d'Aldea del Fresno de rester confinés chez eux et évacué plusieurs habitations à la périphérie de la ville. L'incendie s'est déclaré alors que la température atteignait 36°C, des vents forts attisant les flammes.

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En juillet, les feux de forêts qui avaient sévi dans l'ouest de la région de Madrid et la province voisine d'Avila avaient obligé près de 60'000 personnes à quitter leur domicile, dont les habitants d'Aldea del Fresno. Les incendies ont brûlé quelque 27'000 hectares dans 17 municipalités dans la seule région de Madrid.

Comme ses voisins européens, l'Espagne a subi plusieurs vagues d'extrême chaleur qui ont favorisé les feux de forêts. (sda/ats/afp)

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