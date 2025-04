ChatGPT concurrence Google dans un nouveau domaine

ChatGPT dispose désormais d'une fonction shopping qui affiche les produits, compare les prix et mène directement aux commerçants. Contrairement à Google, les recommandations ne devraient pas être basées sur des annonces payantes.

OpenAI a ajouté une fonction shopping à son chatbot. Comme l'a indiqué l'entreprise, les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais rechercher des produits, comparer des options et obtenir des liens directs vers des boutiques en ligne, le tout en conversant avec l'intelligence artificielle.

Selon OpenAI, la différence avec les moteurs de recherche traditionnels comme Google réside dans l'indépendance des résultats. Selon le communiqué, les recommandations de produits ne sont pas basées sur des placements publicitaires payants. Cela contraste avec Google, où les entreprises paient pour des annonces de produits placées bien en vue.

OpenAI a présenté sa nouvelle fonctionnalité à travers des requêtes précises telles que:

«Quelle est la meilleure machine à espresso à moins de 200 dollars qui se rapproche du goût du café en Italie?»

ChatGPT affiche alors des images de produits, des prix, des évaluations et permet d’affiner la recherche avec d’autres questions.

Basée sur les préférences des utilisateurs

Le responsable de cette fonctionnalité, Adam Fry, a expliqué au site spécialisé The Verge qu’OpenAI collaborait uniquement avec des «partenaires» afin de maintenir les prix à jour. Il n’a toutefois pas précisé de quels partenaires il s’agissait. La sélection des produits se fonde sur ce que ChatGPT sait des préférences des utilisateurs — ainsi que sur des tests de produits disponibles en ligne.

Au lancement, l'offre se concentre sur les catégories mode, beauté, articles ménagers et électronique. Un achat ne peut pas être effectué directement dans ChatGPT, mais uniquement sur les sites des commerçants concernés. OpenAI prévoit d'élargir l'assortiment après avoir évalué les retours des utilisateurs.

La fonction de shopping est désormais disponible pour tous ses 500 millions d'utilisateurs, qu'ils soient abonnés payants (Plus et Pro) ou utilisateurs avec un accès gratuit. Même les visiteurs non inscrits peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Fonctions avancées pour les utilisateurs abonnés

Avec cette fonctionnalité, OpenAI ne se contente pas de concurrencer Google, mais aussi les portails spécialisés dans la comparaison des prix. Ces derniers parcourent automatiquement les boutiques en ligne à la recherche d'offres et présentent une liste de prix et d'autres informations — les détaillants payant généralement une commission pour être répertoriés.

Pour les utilisateurs de la version Pro et Plus, OpenAI prévoit d'intégrer la fonctionnalité «Memory» dans la section Shopping, afin d'utiliser les conversations passées pour offrir des recommandations de produits plus précises. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible dans un premier temps en Europe. OpenAI évoque la nécessité de passer par des vérifications externes afin d'assurer la conformité avec les réglementations locales sur la protection des données.

