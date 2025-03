Google a changé son moteur de recherche et ça inquiète déjà

Au lieu de fournir des listes de liens, Google répond désormais aussi directement et de manière formulée aux questions de recherche. Cette fonctionnalité de l'IA arrive désormais en Suisse.

Stefan Trachsel / ch media

Plus de «Suisse»

Celles et ceux qui tapent une question dans Google pourraient avoir une surprise dans les prochains jours: au lieu d’une liste de liens, une réponse détaillée et rédigée pourrait désormais s’afficher, générée par une intelligence artificielle (IA) à partir de sources issues d’Internet. Ce nouveau format de réponses est désormais disponible en Suisse.

Dans les jours à venir, les utilisatrices et utilisateurs suisses connectés à leur compte Google — ainsi que ceux de huit autres pays européens — découvriront progressivement cette nouveauté, comme l’a annoncé Google. La fonctionnalité «AI Overview» est disponible en français, allemand, italien et anglais, mais uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices connectés âgés de plus de 18 ans.

Image: watson

Problème de véracité

Ces résumés n’apparaissent pas pour toutes les recherches. Ils ne s’affichent que lorsqu’ils sont jugés utiles, comme l’a expliqué une responsable de la recherche chez Google. Une simple question sur la météo ne génère pas de réponse IA. En revanche, une requête visant à résoudre un problème informatique ou de la vie quotidienne peut donner lieu à une instruction en plusieurs étapes. Google explique par exemple quelles fleurs sont actuellement adaptées à la plantation au jardin.

Mais l'IA de Google se risque aussi à aborder des sujets plus délicats. Elle répond aussi bien aux perspectives de l'action Tesla qu'à l'évolution du marché immobilier en Suisse. Google n'est pas tout à fait à l'abri du fait que la technologie de l'IA déforme ou invente parfois des faits.

Le moteur de recherche évacue ce problème par un avertissement. En outre, les mêmes mécanismes de protection stricts que pour les recherches traditionnelles s'appliquent – en particulier pour les questions relatives à la santé ou aux finances.

Un coup dur pour les contenus payants

Outre le risque d'erreur de l'IA, le traitement des sources est controversé. Certes, Google indique dans ses résumés d'où proviennent les informations (d'autres fournisseurs étaient et sont toujours plus réservés à ce sujet). Toutefois, deux clics sont nécessaires pour accéder à la source originale. En outre, les informations qui ne sont accessibles sur les pages originales qu'avec un abonnement payant sont également résumées.

Les portails de conseils et les journaux voient d’un mauvais œil l’arrivée de ces résumés IA, déjà disponibles depuis un certain temps aux Etats-Unis: ils craignent une baisse de leur audience. Jusqu’ici, les moteurs de recherche leur amenaient un trafic important. Cela pourrait bientôt changer.

Google refuse d’indiquer combien d’utilisateurs cliquent sur une page externe depuis un résumé IA. Mais selon l’entreprise, ceux qui cliquent sur une source restent plus longtemps sur le site, car ils sont véritablement intéressés par le contenu.

La politique suisse s’en mêle

L’utilisation des contenus journalistiques pour les résumés générés par IA préoccupe aussi déjà la politique suisse: la semaine dernière, le Conseil des Etats a approuvé une motion visant à réguler l’exploitation de sources d’actualité par les systèmes d’intelligence artificielle. Le texte doit désormais passer devant le Conseil national.

Avec ces résumés IA, Google suit une tendance: depuis l’apparition de ChatGPT, les interactions conversationnelles avec des machines séduisent de plus en plus de monde. Une nouvelle forme de concurrence pour le géant de la recherche est ainsi née. ChatGPT lui-même, ou des moteurs de réponse par IA comme Perplexity, proposent déjà des synthèses issues de sources en ligne. Et cela fonctionne. Selon Google, les utilisateurs de ces résumés sont plus satisfaits des résultats obtenus et effectuent plus de recherches.

Ils posent aussi des questions plus complexes. Celles et ceux qui rencontrent ces résumés IA se surprendront peut-être à ne plus quitter la page de Google. Les créateurs des contenus d’origine, eux, risquent de ressentir leur absence.

Les personnes qui découvrent les aperçus de l'IA se surprendront peut-être de plus en plus à ne plus quitter la page Google. Ces personnes manqueront aux créateurs des informations originales.