«Violence extrême» sur des chiens à Europa-Park: la police enquête

Europa-Park se retrouve au cœur d’une polémique après la diffusion d’images troublantes. Les autorités ont ouvert une enquête.

Plus de «International»

Un article de

Des chiens ont-ils subi des mauvais traitements dans le cadre d’un spectacle de cirque présenté à Europa-Park? C’est ce que suggèrent des vidéos rendues publiques par l’organisation de défense des animaux Peta. Face à ces accusations, le parc d’attractions se justifie et annonce des mesures concrètes.

Les faits concernent un numéro de cirque avec des chiens, produit par un prestataire externe et présenté deux fois par jour depuis le 29 novembre. L’information a été confirmée par un porte-parole d'Europa-Park à t-online, partenaire de watson. Les images, que Peta affirme avoir reçues de lanceurs d’alerte, montreraient des chiens «clairement terrorisés», victimes de mauvais traitements en coulisses, où ils auraient notamment été frappés avec une corde.

Photo fournie par l'association de défense des droits des animaux PETA: elle montrerait des mauvais traitements infligés à un chien avant un spectacle de cirque. Image: Peta

Selon l'organisation de défense des droits des animaux, on y entendrait les chiens pousser des «cris de douleur», tandis que le dresseur ferait preuve d’une «violence extrême». A la lumière de ces éléments, l’organisation renouvelle son appel à l’interdiction pure et simple des numéros de dressage animal dans les cirques.

Europa-Park retire le numéro et prend position

Le parc d'attraction affirme avoir réagi avant même la publication des images par Peta. Un porte-parole nous explique:

«La manière dont les animaux sont traités nous choque profondément et va clairement à l’encontre des valeurs que défend Europa-Park.»

Le numéro incriminé a immédiatement été retiré de la programmation. A l’avenir, le cirque du parc souhaite se concentrer davantage sur «l’acrobatie, la danse et la comédie». Le porte-parole n’a toutefois pas précisé à quel moment ni par quels moyens le parc a eu connaissance des accusations.

Selon les autorités administratives compétentes, les services vétérinaires auraient été alertés par le parc lui-même. Un premier contrôle, effectué le 16 décembre, n’aurait révélé aucune infraction à la législation sur la protection des animaux, a indiqué un représentant officiel.

La situation a toutefois évolué dès le lendemain. Les services vétérinaires ont alors reçu plusieurs vidéos supplémentaires montrant un comportement manifestement contraire aux règles de protection animale. Ils ont alors déposé plainte auprès de la police. Contactée, cette dernière a confirmé l’ouverture d’une enquête visant les détenteurs responsables des chiens. Le soupçon d’une infraction à la loi sur la protection des animaux est retenu. (lp)

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich