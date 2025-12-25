Les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge durent depuis plusieurs semaines. Keystone

Cambodge-Thaïlande: la destruction d'une statue fâche jusqu'en Inde

Alors que les frappes se poursuivent malgré des pourparlers, les images de destruction d'une statue hindoue ont provoqué des remous jusqu'en Inde.

Plus de «International»

La Thaïlande a réagi jeudi à la démolition par son armée d'une statue hindoue près de la frontière avec le Cambodge. Bangkok a invoqué des considérations de sécurité et d'administration de cette zone disputée, après plus de deux semaines d'affrontements militaires entre les deux voisins.

Le Cambodge et la Thaïlande ont entamé mercredi des pourparlers prévus pour durer quatre jours en vue de mettre un terme à leurs affrontements meurtriers, selon les autorités cambodgiennes.

Le gouvernement thaïlandais a affirmé jeudi que le retrait de cette statue était «lié à des considérations de sécurité et d'administration de la zone et n'avait pas pour but de manquer de respect à quelque religion ou croyance que ce soit». Il a ajouté:

«La structure en question n'était liée à aucune religion, mais n'était qu'un élément décoratif situé le long de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge.»

Il a exprimé ses «sincères regrets pour tout inconfort qui aurait pu naître de malentendus» en raison des images diffusées.

Des vidéos montrant la démolition de la statue de la divinité hindoue Vishnou à l'aide d'un engin de chantier avaient circulé lundi sur les réseaux sociaux thaïlandais et les sites des médias, suivies de la colère exprimée par un responsable cambodgien.

Selon Kim Chanpanha, porte-parole du gouvernement dans la province frontalière de Preah Vihear, elle «se trouvait à l'intérieur» du territoire cambodgien «dans le secteur de An Ses».

Une recherche sur la carte numérique de Google Maps la situe à quelque 400 mètres de la frontière, côté cambodgien. L'AFP a analysé les vidéos en utilisant des outils de détection de recours à l'IA qui n'ont décelé aucun signe de manipulation.

Dans un communiqué séparé, Bangkok a précisé que la statue «n'avait pas été installée en tant que site religieux enregistré ou officiellement reconnu».

«Plus important encore, son retrait a été entrepris dans l'objectif d'affirmer le contrôle effectif de la zone», selon le gouvernement thaïlandais.

L'Inde est en colère

Le ministère des Affaires étrangères de l'Inde, où les hindous sont majoritaires, a de son côté déclaré mercredi que «de tels actes irrespectueux blessent les sentiments des fidèles dans le monde entier et ne devraient pas se produire».

Le Cambodge a accusé à plusieurs reprises les forces armées thaïlandaises d'avoir détruit des temples en ruine le long de la frontière, alors que Bangkok a affirmé que l'armée cambodgienne positionnait des soldats sur les monuments.

Un conflit de longue date sur le tracé de leur 800 kilomètres de frontière oppose les deux pays. Il a repris de plus belle cette année, faisant 43 morts et 300 000 déplacés en cinq jours d'affrontements en juillet avant une trêve qui n'a pas tenu. (ats/afp)