Un nouveau virus en Chine réveille les souvenirs de la pandémie Covid-19. Cependant, la situation n'est pas comparable. Image: keystone

Epidémie virale en Chine: ce que nous savons sur le HMPV

Le métapneumovirus humain (HMPV), récemment signalé en Chine, suscite des inquiétudes malgré l'absence de confirmation officielle.

Tim Kröplin / watson.de

Le métapneumovirus humain (HMPV), peu connu jusqu'à présent, sévit actuellement en Chine. Bien que des articles de presse et des publications sur les réseaux sociaux évoquent cette propagation, aucune confirmation officielle n’a été donnée jusqu’à présent. Le gouvernement chinois reste pour l'instant discret sur ce sujet.

En revanche, des rapports du Centre chinois de contrôle des maladies indiquent que le nombre de cas de maladies pseudo-grippales a encore augmenté jusqu'à la fin de la semaine dernière, selon Newsweek.

La comparaison avec la pandémie du Covid-19 est évidente, d'autant plus qu'elle n'est pas si lointaine. Mais il faut se rassurer tout de suite: elle n'est pas appropriée.

Il suffit de jeter un coup d'oeil aux principales questions pour s'en rendre compte. 👇

Qu'est-ce que le métapneumovirus humain?

Les chercheurs ont découvert le HMPV en 2001 déjà. Il était déjà clair à l'époque qu'il appartenait à la même famille que le virus respiratoire syncytial et que, comme lui, il provoquait des symptômes similaires à ceux de la grippe. Les personnes dont le système immunitaire est plus faible, comme les seniors et les enfants en bas âge, sont particulièrement vulnérables.

Depuis 2001, les tests de dépistage de certains virus chez les personnes présentant des symptômes grippaux se sont multipliés. Les chercheurs ont ainsi pu identifier le virus HMPV comme cause de maladies respiratoires et suivre les modifications dépendantes de la propagation.

Contrairement au Sras-Cov-2, il ne provient pas du règne animal, les agents pathogènes ne se déplacent donc pas d'une espèce à l'autre. Une grande partie de la population possède une immunité de base, car elle a été en contact avec l'agent pathogène dès l'enfance.

Le virus est-il très répandu en Chine?

Pas vraiment, même si les données disponibles indiquent une augmentation des infections au HMPV. Ainsi, les rapports du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies montrent que les cas de grippe ont récemment augmenté.

La semaine dernière, 30,2 % des tests liés à des syndromes grippaux se sont révélés positifs, soit une augmentation par rapport à la semaine précédente. Parmi ces cas, le HMPV est responsable de 6,2 %, surpassant d'autres agents pathogènes tels que le coronavirus et les rhinovirus, selon Newsweek.

Quels sont les symptômes du HMPV?

Comme pour d'autres maladies pseudo-grippales, les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux et un nez bouché et qui coule. Dans certains cas, une bronchite ou une pneumonie peuvent également survenir. La durée de la maladie dépend de la gravité des symptômes.

Comment le virus se propage-t-il?

Infection par gouttelettes. La toux et les éternuements peuvent donc entraîner une propagation. Les baisers aussi, d'ailleurs. Le fait de toucher des surfaces contaminées et de se saisir ensuite de la bouche, du nez ou des oreilles peut également entraîner une infection.

Comme toujours, se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon peut protéger, tout comme se tenir à distance des personnes malades.

Dans le monde entier, le HPMV circule de manière saisonnière, c'est-à-dire plutôt à la fin de l'hiver et au printemps, tout comme les rhumes, bien que cela puisse varier d'un endroit à l'autre. Selon les données du dernier bulletin épidémiologique de l'Institut Robert Koch, le taux d'infection par le HPMV est actuellement très faible en Allemagne. Dans ce pays, la plupart des infections respiratoires sont principalement causées par le Sars-Cov-2 et les rhinovirus.

Alors pourquoi les cas ont-ils augmenté en Chine?

Il y a une explication ici. Il est possible qu'il y ait un effet de rattrapage des infections. Deux à trois classes d'âge de nouveau-nés n'avaient pas été en contact avec les agents pathogènes en raison des confinements.

Le retour à la normale a entraîné le contact de plusieurs classes d'âge à la fois. Il manque donc une immunisation de base. Il convient de noter que d'autres données sont nécessaires.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)