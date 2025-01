Pourquoi vous devez éviter l'obsession du poids pour améliorer votre santé

Pour notre bien-être physique et mental, il est nécessaire de viser l'épanouissement dans des activités plutôt qu'un chiffre sur la balance ou une silhouette clairement définie.

Elizabeth Tingle / the conversation

Un article de The Conversation

Le mois de janvier est la période de l'année où l'on prend des résolutions visant à s'améliorer. Celles-ci peuvent être liées à la santé: mieux manger, rattraper des heures de sommeil, réduire sa consommation d'alcool, faire plus d'exercice ou perdre du poids.

La culture de régime est omniprésente dans nos vies. Elle consiste notamment à célébrer la perte de poids et la manipulation du corps. Elle s'accompagne souvent d'une pression pour se conformer à des idéaux irréalistes et à une vision où la minceur est forcément synonyme de bonne santé.

De ce fait, les résolutions du Nouvel An liées à la santé tendent à être accaparées par la culture du régime.

S'il est admirable d'investir temps et efforts pour améliorer sa santé et son bien-être, il est contre-productif de décider que le chiffre sur une balance, la taille de son pantalon ou des abdominaux bien dessinés sont des indicateurs de réussite dans la quête du bien-être.

La taille des habits est une obsession contre-productive chez beaucoup de personnes. Image: getty

Cette année, nous souhaitons encourager les gens à prendre des résolutions neutres à l'égard du poids et du corps, et à se concentrer sur comment ils se sentent et fonctionnent sur le plan du corps et de l'esprit, et à adopter une vision holistique de la santé.

Une approche de la santé neutre sur le plan du poids met l'accent sur des comportements bénéfiques pour la santé sur lesquels on exerce un certain contrôle, le maintien d'une relation positive avec le mouvement et l'alimentation ainsi que la lutte contre les stéréotypes négatifs à l'égard des personnes corpulentes.

Des obsessions malsaines

En tant que spécialistes des questions liées à l'image corporelle et ayant nous-mêmes été victimes de la culture du régime, nous avons tendance à éviter les résolutions du Nouvel An en raison des associations négatives qu'elles comportent. Mais c'est peut-être donner trop de pouvoir à la culture du régime. Et s'il y avait une nouvelle façon d'aborder les résolutions, une approche où l'on prend soin de soi (au-delà de l'aspect physique) et où l'on vise le bien-être holistique?

Tout d'abord, il est important pour toute personne qui s'est un jour sentie déçue de ne pas avoir atteint son objectif de perte de poids de faire preuve d'autocompassion et de se pardonner. Il est tout à fait compréhensible de se fixer ce type d'objectif étant donné les messages axés sur le poids véhiculés par notre culture.

Ensuite, il est tout aussi compréhensible, voire prévisible, que de telles résolutions ne conduisent pas à un changement durable.

Selon des études, le poids, la taille corporelle et la définition musculaire sont influencés par de nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons pas toujours d'emprise.

Finalement, l'attention portée à notre apparence et à notre taille corporelle peut engendrer des obsessions malsaines pour les uns et s'avérer une source de frustration pour les autres, menant à l'abandon de comportements qui sont bons pour la santé.

La perte de poids à tout prix hypothèque souvent la relation à long terme avec la nourriture et nous expose aux nombreux inconvénients physiques et psychologiques des régimes yoyo ou des cycles de perte de poids.

Le poids n'est pas un comportement et n'est donc pas une cible appropriée pour un changement de comportement.

Un bien-être au-delà du corps

L'approche neutre à l'égard du poids est liée à un mouvement plus large, le «mouvement neutre à l'égard du corps», qui préconise une vision holistique de l'ensemble de son être, tenant compte des relations sociales et des talents et intérêts, plutôt qu'une hyperfocalisation sur l'apparence physique.

Les approches centrées sur le poids reposent sur la fixation d'un objectif de poids et d'apparence.

Les pratiques neutres, en revanche, reposent sur l'expérience interne du corps et peuvent inclure du mouvement pour ajouter de la fonctionnalité et du plaisir, ou une meilleure alimentation pour se sentir nourri et satisfait.

La recherche révèle que cette approche peut avoir des effets positifs sur le bien-être général.

En se concentrant sur l'amélioration de sa santé plutôt que sur la perte de poids, on a plus de chances de pratiquer une activité physique à long terme. Les indicateurs de santé, comme la tension artérielle, le taux de cholestérol et la glycémie, vont alors s'améliorer.

Une approche neutre en termes de poids peut aussi conduire à une amélioration de la santé mentale, avec notamment plus d'autocompassion et une meilleure estime de soi.

Une résolution neutre en termes de poids pourrait être de marcher davantage pour pouvoir faire une randonnée en montagne cet été avec sa famille et ses amis. image: shutterstock

Une approche neutre du point de vue corporel adopte une vision encore plus large du bien-être pour y inclure de multiples dimensions au-delà du physique (sociale, émotionnelle, financière, intellectuelle, spirituelle, professionnelle, etc.), et peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont lutté avec leur poids dans le passé.

Trouver du plaisir

Une résolution neutre en termes de poids pourrait être de marcher davantage pour pouvoir faire une randonnée en montagne cet été avec sa famille et ses amis. Une autre pourrait être de prioriser le sommeil, de s'informer sur l'hygiène du sommeil ou de tester des exercices de pleine conscience dans le cadre de sa routine de sommeil.

Un objectif neutre sur le plan corporel peut reposer sur les activités sociales, qu'il s'agisse de revoir plus souvent de vieux amis, de s'inscrire à un cours ou de joindre un groupe pour en trouver de nouveaux. On peut aussi faire du bénévolat pour une association caritative ou une cause pour donner du sens et un but à sa vie.

Faire une activité, sportive ou autre, avec l'objectif d'y trouver du plaisir est bénéfique. Image: getty

La culture du régime consiste souvent à faire des choix en fonction de guides ou en se fiant à des spécialistes – un chiffre dans un tableau, un plan d'alimentation, un programme d'exercices ou une application.

Cette année, tâchez de reprendre contact avec vous-même et faites ce qui vous procure de la joie au lieu de suivre des scénarios et des objectifs que propose la culture du régime.

En élargissant sa perspective au-delà de l'apparence corporelle et en tenant compte de ce que l'on ressent dans la vie et de ce qui est important pour soi, il est possible que les résolutions de la nouvelle année créent de l'énergie et de l'enthousiasme pour ce qui s'en vient.

Alors, faites-vous un cadeau et prenez soin de vous de manière holistique pendant toute l'année. Quant à nous, c'est notre intention pour 2025.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original