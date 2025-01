Un patient atteint de Covid long ausculté dans la clinique de Moncucco, au Tessin. Image: Keystone

«Un virus diabolique»: pourquoi le Covid long met la science en échec

Une étude menée avec le médicament expérimental BC 007, censé traiter le Covid long, montre qu'il a des effets et, surtout, à quel point les patients se sentent mieux lorsqu'on s'occupe bien d'eux et qu'on leur donne de l'espoir.

Sabine Kuster / ch media

En novembre, nombreux étaient ceux qui ont dû abandonner l’espoir placé dans le médicament expérimental BC 007, développé par l'entreprise Berlin Cures. Une étude menée auprès de plus de 100 patients n'avait pas montré de meilleur effet qu'un placebo. Le BC 007 était censé neutraliser un certain auto-anticorps chez les patients atteints par le Covid long. La suite de l'évaluation a dû être interrompue, car les investisseurs se sont retirés.

Une étude plus petite, réalisée à la clinique universitaire d'Erlangen et pas encore officiellement publiée, s'est également penchée sur ce médicament. Trente patients ont été interrogés sur leur état de santé pendant trois mois, non seulement avant et après la prise du BC 007, mais 14 fois au total. Un groupe a reçu le médicament lors de la deuxième visite, l'autre un placebo. Lors de la huitième visite, la procédure a été inversée.

L’étude a montré qu’à la fin, tous les patients se sentaient significativement mieux au niveau de la fatigue générale et la qualité de vie. Selon le docteur Christian Mardin, co-auteur de l'étude, l'état de santé des patients s'est amélioré en moyenne d'environ 70%. Tous ont connu une amélioration dans la première moitié de l'étude, mais, alors que le groupe ayant reçu le médicament au début a connu une amélioration continue, les valeurs du deuxième groupe ont stagné jusqu'au moment où ils ont également reçu la substance.

Effet réel versus effet placebo

Cela suggère un effet réel du médicament, mais, comme ces valeurs ont été obtenues par auto-évaluation, l'effet placebo est inclus. Aucun effet du BC 007 n'a été observé lors de deux tests liés à l'effort, le test de marche de six minutes et la mesure du malaise post effort, une aggravation des symptômes après un effort.

L'analyse des auto-anticorps que le médicament est censé neutraliser montre qu'il existe probablement un effet médicamenteux. Ces auto-anticorps ont diminué chez tous les patients, et chez un tiers d'entre eux, on ne les mesurait plus du tout dans le sang à la fin de l'étude. Pour les deux tiers qui avaient encore de tels anticorps dans le sang à la fin de l'étude, l'effet médical n'a pas pu être distingué de l'effet placebo, selon Christian Mardin. Les chercheurs supposent que tous les patients ne réagissent pas au BC 007 ou que celui-ci ne suffit pas à lui seul.

Les chercheurs ont constaté que ces auto-anticorps ne diminuaient pas seulement lorsqu'une personne recevait le BC 007, mais parfois même avant. C'est ce qui est apparu dans le groupe qui n'avait reçu le médicament qu'à la huitième visite. C'est possible, car les anticorps peuvent naturellement diminuer au fil du temps. Mais seuls ceux dont les anticorps n'ont baissé qu'avec le BC 007 ont obtenu un meilleur score final.

Les auteurs supposent que, dans le groupe où l'on ne trouvait déjà plus d'auto-anticorps dans le sang avant le médicament, ceux-ci n'avaient pas complètement disparu, mais étaient seulement descendus en dessous d'un niveau non mesurable, ce qui pourrait toutefois suffire à provoquer encore de la fatigue. Le BC 007, en revanche, élimine toutes les immunoglobulines du sang, y compris les auto-anticorps en question.

Le rôle du mental

Christian Mardin commente ainsi les résultats: «Même si l'on voit encore l'effet du médicament sans l'effet placebo, celui-ci reste très important».

«L'espoir de guérison des patients et la prise en charge sérieuse jouent donc un rôle énorme dans la perception de la maladie» Christian Mardin, co-auteur de l'étude

Selon Christian Mardin, nous ne comprenons pas encore complètement le système immunitaire: «Nous avons vu que quelque chose avait également changé dans le cerveau pendant le traitement. Mais nous ne pouvons pas interpréter ces changements». En tout cas, si certains insistent sur le fait que le mental n'a aucune influence sur le Covid long, et d'autres affirment qu'il s'agit d'une maladie uniquement psychique, cela ne sert à rien d'exclure catégoriquement l'un ou l'autre mécanisme d'action.

L'étude met en évidence un lien important entre le système immunitaire et le mental.

«De nombreux patients se rétablissent lentement, et l'accélération s'obtient par de nombreux moyens» Christian Mardin, co-auteur de l'étude

Vers une nouvelle étude

Mais la plupart des personnes atteintes du Covid long ont déjà essayé beaucoup de choses, et certaines ne se rétablissent pourtant jamais. «Tout dépend du groupe auquel vous appartenez», explique Christian Mardin. Pour ceux qui présentent une persistance virale, il ne sert à rien d'influencer le système immunitaire. Mais un bon traitement améliore quand même leur état général.

Christian Mardin part lui aussi du principe qu'il existe un dommage physique initial qui déclenche le Covid long:

«La maladie est incroyablement complexe. Il est probable que même le BC 007 ne fasse qu'effleurer la surface du problème. C'est un virus diabolique» Christian Mardin, co-auteur de l'étude

Mais pourquoi la plus grande étude de Berlin Cures n'a-t-elle pas montré de différence entre le médicament et l'effet placebo? Il n'existe pour l'instant que de vagues hypothèses à ce sujet. L'explication principale réside dans le fait que seuls deux questionnaires ont été remplis. Christian Mardin indique en outre qu'après le retrait des investisseurs, Berlin Cures n'a plus pu procéder à des évaluations plus détaillées pour éventuellement voir une différence avec l'effet placebo.

L'équipe de recherche d'Erlangen croit toujours au BC 007 et négocie actuellement avec les administrateurs judiciaires de la société Berlin Cures pour continuer de recevoir des livraisons de médicaments pour une deuxième étude en 2025. Dans ce cadre, le BC 007 sera administré au sous-groupe de Covid long présentant la forme la plus sévère, le syndrome de fatigue chronique.

