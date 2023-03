Toutefois, Loukachenko ne s'est pas rendu à Pékin en tant qu'homme de main de Poutine, comme l'a parfois mentionné la presse internationale. Les relations entre Minsk et Moscou sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît . Avec la crainte de voir la Russie s'emparer de son petit voisin occidental, Loukachenko devrait voir dans la relation triangulaire avec la Chine une sorte de puissance d'équilibre pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. En d'autres termes , cette visite à Pékin devrait être au cœur de toutes les attentions du côté du Kremlin.

L'Ukraine perd pied à Bakhmout

Les troupes russes ont encerclé la ville et ravagent la zone. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que ses forces ne pourraient pas tenir la ville.

Les autorités ukrainiennes rapportent que la situation est critique dans la ville de Bakhmout, située à l'est du pays et qui est assiégée par les forces russes. Les troupes russes ont commencé à détruire la zone, rendant la défense de la ville de plus en plus difficile, rapporte Bloomberg. Le commandant en chef des forces terrestres ukrainiennes a décrit les combats à Bakhmout comme étant «très tendus».