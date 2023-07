Qin Gang a cessé de se rendre à des rendez-vous obligatoires, même importants. Keystone

Le plus haut diplomate chinois a mystérieusement disparu

Depuis trois semaines, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a disparu de la scène publique. Une théorie explosive a fait son chemin sur les réseaux sociaux, mais l'affaire met surtout en lumière le système opaque et répressif de Pékin.

Fabian Kretschmer, pékin / ch media

Lorsque Qin Gang a reçu le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko fin juin, il se pavanait encore dans le quartier gouvernemental de Pékin. Mais depuis, cet homme de 57 ans n'a plus donné signe de vie. Le chef de la diplomatie chinoise a disparu sans laisser de trace depuis plus de trois semaines. Pourtant, il participait habituellement à presque tous les plus importants événements diplomatiques.

Mais soudain, Qin a cessé de se rendre à des rendez-vous obligatoires, même importants. La partie chinoise a annulé à la dernière minute une rencontre prévue avec le représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, sans donner d'explication. Le diplomate n'a pas non plus participé à la réunion de l'ASEAN la semaine dernière en Indonésie. «Pour des raisons de santé», avait alors déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Depuis, les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux chinois. Une théorie s'est rapidement imposée au-dessus de toutes les autres rumeurs: Qin Gang aurait eu une liaison, voire un enfant hors mariage. Et maintenant, il a été sanctionné.

Cette théorie est alimentée par les posts d'une journaliste de la télévision de Hong Kong qui a interviewé le ministre chinois des Affaires étrangères alors qu'il était ambassadeur à Washington. Sur son compte Twitter, après un an d'absence en ligne, elle a posté un message énigmatique accompagné de plusieurs photos, dont une prise avec Qin Gang, une autre avec son fils nouveau-né.

Un système répressif

«Des miettes de pain partout», a commenté Yaxue Cao, militante chinoise pour la démocratie, qui vit désormais aux Etats-Unis. Sa déclaration fait allusion à ce que l'on appelle le «breadcrumbing» - un concept par lequel une personne envoie à un ex-partenaire amoureux des allusions romantiques, mais difficilement identifiables par des tiers.

Alors que la plupart des spéculations en Chine sont censurées, les rumeurs à Taïwan sont arrivées jusqu'au journal télévisé du soir. Cela s'explique aussi par la réaction étonnante du public. Pas plus tard que lundi, un journaliste du Financial Times a posé des questions lors de la conférence de presse quotidienne du ministère des Affaires étrangères à Pékin. Il a explicitement demandé si l'absence de Qin Gang pouvait être liée aux rumeurs d'une liaison extraconjugale. Au lieu de nier concrètement cette affirmation, la porte-parole Mao Ning a répondu sèchement:

«Je n'ai aucune information à offrir»

Bien sûr, un homme politique a aussi droit à sa vie privée. Mais l'affaire Qin Gang porte sur un tout autre sujet: le fait qu'un système de plus en plus opaque et répressif fasse tout simplement disparaître des personnalités publiques, laissant la population avec rien d'autre que de folles spéculations.

Cela concerne aussi bien les hommes d'affaires que les politiciens ou les stars du monde du spectacle: le chef chinois d'Interpol, Meng Hongwei, a été arrêté en 2018 alors qu'il se trouvait en Chine pour une courte visite. A l'époque, le public avait découvert, au moins quelques mois plus tard, les dessous de l'histoire, à savoir qu'il s'agissait d'une affaire de corruption présumée.

Des disparitions en série

Dans le cas de la joueuse de tennis Peng Shuai, qui a accusé un cadre supérieur du parti d'agression sexuelle dans un post en ligne censuré, le public n'a jamais su les véritables raisons de son absence. Le fait qu'elle ait ensuite affirmé que tout allait bien lors d'apparitions manifestement mises en scène n'a fait qu'alimenter les spéculations.

Même Jack Ma, autrefois la personne la plus riche de Chine, a disparu de la scène publique pendant des mois fin 2020 après un discours critique. Sa société Alibaba a vaguement déclaré qu'il aimait voyager.

Pour Qin Gang aussi, une déclaration officielle sera certainement bientôt publiée. Mais dans un système politique sans médias indépendants et sans aucune transparence, il est difficile d'évaluer la véracité de cette dernière.

