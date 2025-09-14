ciel couvert20°
Chine

Chine et États-Unis ouvrent des discussions économiques à Madrid

epa12375995 Spanish Foreign Affairs Minister Jose Manuel Albares (C-L) greets US Secretary of the Treasury Scott Bessent (C-R) upon his arrival at the Spanish Foreign Affairs Ministry in Madrid, Spain ...
Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng se rencontrent dimanche à Madrid pour discuter commerce et TikTok.Keystone

Chine et États-Unis ouvrent des discussions économiques à Madrid

Dimanche, les délégations des deux puissances se sont retrouvées dans la capitale espagnole pour tenter d’apaiser leurs différends commerciaux. Les échanges portent aussi sur TikTok, sous la menace d’une interdiction aux États-Unis.
14.09.2025, 16:4614.09.2025, 16:46
La Chine et les Etats-Unis ont entamé dimanche des discussions économiques à Madrid, ont annoncé l'agence Chine nouvelle et le gouvernement espagnol. Les deux pays tentent de diminuer les tensions sur les questions économiques et commerciales.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, doit rencontrer des responsables chinois de haut rang, dont le vice-premier ministre He Lifeng, pour discuter des questions économiques et commerciales, ainsi que de TikTok, ont confirmé les deux parties.

«Les délégations chinoise et américaine se sont réunies ici dimanche pour des discussions sur les questions économiques et commerciales», a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua depuis la capitale espagnole. La délégation chinoise est à Madrid jusqu'à mercredi, ont affirmé des responsables chinois.

La France pourrait interdire les réseaux sociaux aux mineurs

Les tensions commerciales entre Pékin et Washington ont connu des hauts et des bas en 2025, les deux pays se lançant dans une escalade de tarifs douaniers.

Au cours de l'année, les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les États-Unis et à 10% pour la Chine.

En août, les deux pays ont décidé de reporter de 90 jours l'entrée en vigueur de nouvelles hausses tarifaires sur leurs exportations réciproques, prolongeant ainsi la trêve commerciale jusqu'au 10 novembre.

Les dirigeants de haut rang des deux pays doivent également discuter à Madrid de la plateforme de réseaux sociaux TikTok. La date limite pour que l'application trouve un acheteur non chinois ou soit interdite aux États-Unis a été reportée au 17 septembre, après un troisième report décidé par Donald Trump.

Une loi fédérale exigeant la vente ou l'interdiction de TikTok pour des raisons de sécurité nationale devait entrer en vigueur la veille de l'investiture de Trump en janvier. (tib/ats)

