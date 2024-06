La Chine face à la crise immobilière: «Le gouvernement n'est pas prêt»

Les réglementations ont toutefois ébranlé de nombreux promoteurs immobiliers et leur modèle d'affaires, jusqu'alors financé par l'endettement: le groupe Evergrande a ainsi glissé vers la faillite en 2021. Fin janvier, un tribunal de Hong Kong avait ordonné le démantèlement du géant de l'immobilier, qui est endetté à hauteur de plus de 300 milliards de dollars américains.

L'importance du secteur immobilier pour l'économie chinoise est énorme. Pendant la reprise qui a suivi la crise financière mondiale, il a contribué à près d'un tiers du produit intérieur brut. La raison de ce boom est évidente: les groupes immobiliers ont facilement obtenu des crédits et ont directement investi leurs revenus dans de nouveaux projets. Mais le gouvernement dirigé par le chef de l'Etat et du parti Xi Jinping a voulu lutter contre la spéculation immobilière sur un marché en pleine ébullition. Il a donc veillé à ce que les groupes n'obtiennent plus aussi facilement de l'argent frais.

Et la chute se poursuit. Les prix de l'immobilier résidentiel en Chine ont connu en mai leur plus forte baisse depuis une petite dizaine d'années. Ils ont baissé de 0,7% par rapport au mois précédent, selon les calculs de l'agence de presse Reuters basés sur les données du Bureau national des statistiques publiées lundi. Il s'agit de la onzième baisse consécutive. Par rapport à mai 2023, les prix ont baissé de 3,9%.

Kate publie une photo «incroyablement décontractée» de William

Conformément à la tradition en vigueur chez la jeune génération des royals, la princesse de Galles a publié une photo inédite pour rendre hommage à son mari, William, qui souffle ses 42 bougies ce vendredi.

Chose attendue, chose due! Comme à son habitude, Kate n'a pas dérogé à son habitude de la photo d'anniversaire, pour marquer les 42 ans de William. Un cliché de la patte de la princesse de Galles, of course, et accompagné de quelques mots. «Joyeux anniversaire papa, nous t'aimons tous tellement!», signé «C x» pour Catherine et un bisou.