Les lunettes d'Harry Potter et le chapeau d'Indiana Jones aux enchères



Image: Shutterstock/Youtube

Les fans qui n'en peuvent plus d'attendre les prochains blockbusters peuvent patienter en s'offrant des pièces emblématiques d'Hollywood, qui seront mises en vente.

Plus de 1300 pièces emblématiques d'Hollywood seront mises aux enchères en juin et juillet. Les fans pourront notamment s'offrir:

Le chapeau d'Indiana Jones , fabriqué sur mesure pour Harrison Ford en 1984. Prix estimé: entre 150 000 et 250 000 dollars.

, fabriqué sur mesure pour Harrison Ford en 1984. Prix estimé: entre 150 000 et 250 000 dollars. Le sabre brandi par Tom Cruise dans «Le Dernier samouraï».

dans «Le Dernier samouraï». La voiturette de golf conduite par Brad Pitt dans «Once Upon a Time... in Hollywood».

dans «Once Upon a Time... in Hollywood». La baguette magique et les lunettes utilisées par Daniel Radcliffe dans les deux derniers épisodes de Harry Potter. Leur prix est estimé entre 30 000 et 50 000 dollars.

Voici d'autres objets que vous pourrez vous acheter: Vidéo: YouTube/thepropstore

Selon le directeur de la maison de ventes Prop Store, Brandon Alinger, les reliques de films sont de plus en plus à la mode et leur valeur augmente pour les collectionneurs. (ats)

