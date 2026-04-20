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Les obsèques de Nathalie Baye auront lieu vendredi à Paris

Une inhumation intime pour Nathalie Baye

Les obsèques de Nathalie Baye se tiendront vendredi à Paris, lors d’une cérémonie à l’église Saint-Sulpice suivie d’une inhumation dans la plus stricte intimité.
20.04.2026, 11:1420.04.2026, 11:14
17th Angouleme French-Speaking Film Festival - Day 2 Nathalie Baye during the 17th Angouleme French-Speaking Film Festival on August 28, 2024 in Angouleme, France. Photo by David NIVIERE/ABACAPRESS.CO ...
Obsèques de Nathalie Baye vendredi à ParisImage: www.imago-images.de

Les obsèques de l'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10h à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation «dans la stricte intimité», a annoncé lundi sa famille à l'AFP.

Icône très discrète aux quatre César, qui a joué dans des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, l'actrice est décédée d'une affection neurodégénérative. Sa mort, annoncée samedi, a déclenché une pluie d'hommages.

L'actrice Nathalie Baye est morte

«J'ai perdu la moitié de mon coeur, c'était la meilleure mère du monde», a écrit dimanche sur Instagram la fille unique de Nathalie Baye, l'actrice et chanteuse Laura Smet. «Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément», a-t-elle ajouté.

Plusieurs rediffusions spéciales en hommage à Nathalie Baye sont prévues à la télévision. (jah/ats)

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