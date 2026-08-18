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Rachat de Warner: Paramount réclame une caution de 1,9 milliard

FILE - The Paramount Pictures water tower is seen in Los Angeles, Dec. 18, 2025, with the Hollywood sign in the distance. (AP Photo/Jae C. Hong, File) Warner Bros
Paramount finalise le rachat de la Warner Bros.Keystone

Paramount réclame une caution colossale aux Etats américains

Les studios Paramount réclament une caution de 1,9 milliard de dollars aux Etats américains qui s'opposent à leur rachat de Warner Bros, afin de couvrir les pertes financières causées par la procédure judiciaire en cours.
18.08.2026, 07:2718.08.2026, 07:27

Les studios Paramount réclament aux Etats américains s'opposant au rachat de leur concurrent Warner Bros une caution monumentale de quasiment 1,9 milliard de dollars, pour couvrir les pertes financières engendrées par la procédure, selon des documents judiciaires déposés lundi.

Le groupe de David Ellison demande à la Californie et aux onze autres Etats démocrates opposés à la fusion de verser 1,88 milliard de dollars «d'ici au 30 septembre 2026», qui seraient recouvrés si Paramount gagne son procès prévu en mars. Le conglomérat argue que la suspension du rachat jusqu'au procès «inflige des coûts substantiels à Paramount», selon ces documents.

Report de la date butoir pour le rachat de Warner Bros Discovery

Paramount s'est imposé ces derniers mois face à Netflix, en mettant 111 milliards de dollars sur la table pour acquérir Warner. Mais ce mariage entre deux des cinq plus grands distributeurs de films déplaît à une large partie d'Hollywood, qui redoute que la fusion ne provoque des suppressions d'emplois massives dans l'industrie du cinéma.

CNN et CBS

L'opération est actuellement contestée en justice par douze Etats démocrates, ainsi que par le syndicat des scénaristes (WGA). Sa suspension est un problème majeur pour David Ellison, qui s'est engagé à verser 7 millions de dollars par jour aux actionnaires de Warner Bros, si la transaction n'est pas menée à bien d'ici au 30 septembre.

Si un compromis n'est pas trouvé d'ici là, le groupe menace de quitter Hollywood et la Californie à partir du 1er octobre. M. Ellison a récemment présenté un plan quinquennal fixant les modalités du déménagement, selon les confidences de sources proches du dossier au magazine Variety.

Le siège de l'entreprise pourrait être relocalisé en Géorgie, au Texas ou au Tennessee, selon ces sources. Lorsque ces fuites ont eu lieu au début août, le procureur général de Californie a dénoncé une tentative de chantage.

Outre le cinéma, l'industrie médiatique s'inquiète plus largement de cette fusion. Si elle aboutit, la famille Ellison, propriétaire du conglomérat Paramount Skydance et proche du président américain Donald Trump, contrôlerait deux chaînes télévisées d'information, CBS News et CNN, deux grands studios de cinéma, Paramount Pictures et Warner Bros, ainsi que deux plateformes de streaming, Paramount+ et HBO Max. (sda/ats/afp)

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