ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
Cinéma

L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans

Carnet noir: l'actrice Claudia Cardinale est décédée

L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée mardi «à l'âge de 87 ans auprès de ses enfants» à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé son agent à l'AFP dans la soirée.
23.09.2025, 22:5623.09.2025, 22:56

Née à Tunis, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone.

«Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste», a indiqué son agent Laurent Savry dans un message transmis à l'AFP. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner

La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Poutine propose une prolongation d’un an du traité New Start
Le président russe a annoncé lundi que Moscou respecterait encore un an les limites du traité de désarmement nucléaire New Start, qui arrive à expiration en février 2026.
Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi de prolonger d'un an les termes du traité de désarmement nucléaire New Start conclu entre la Russie et les Etats-Unis.
L’article