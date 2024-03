Février bat un record de chaleur

Le mois de février 2024 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, a annoncé Copernicus. Il s'inscrit dans une série de neuf records mensuels consécutifs, avec des températures très au-dessus des normales en Europe.

Les trois derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, sous l'effet de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et du phénomène climatique El Niño, selon le dernier bulletin mensuel de l'observatoire européen Copernicus.

Avec une température de l'air de 13,54 degrés Celsius en moyenne, le mois passé s'est inscrit 1,77 degré au-dessus d'un février moyen sur la période 1850-1900. C'est aussi 0,12 degré de plus que le record précédent pour un mois de février, qui remontait à 2016.

Un nouveau record

Sur quatre journées, du 8 au 11 février, les températures ont même été supérieures de 2 degrés à l'ère pré-industrielle, ce qui ne signifie toutefois pas pour autant que la limite haute de l'accord de Paris, qui s'exprime en moyenne sur plusieurs décennies, a été atteinte.

Sur les 12 derniers mois, le monde a connu une température 1,56 degré plus élevé que le climat moyen du XIXe siècle, un nouveau record.

Des chaleurs remarquables

Février 2024 représente ainsi le neuvième record mensuel consécutif battu, souligne Copernicus. L'hiver météorologique dans l'hémisphère nord (décembre à février) est donc le plus chaud dans le monde, succédant aux trois mois d'automne et d'été les plus chauds.

Des chaleurs remarquables ont été relevées à travers le monde, mais l'Europe s'est distinguée. Le continent a connu cet hiver une chaleur exceptionnelle avec des températures 3,3 degrés au-dessus des normales. La situation est encore plus anormale en Europe centrale et orientale.

La température moyenne des océans, qui recouvrent 70% de la Terre, a atteint un nouveau record absolu, tous les mois confondus, avec 21,06 degrés enregistrés en février à la surface des mers. Ce réchauffement menace directement la vie marine.

Les températures mondiales pourraient baisser

Les mois passés ont subi l'effet du phénomène climatique naturel El Niño, synonyme de températures plus chaudes. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), il a atteint son pic en décembre, mais doit encore se traduire par des températures au-dessus de la normale jusqu'en mai sur la terre ferme.

L'OMM indique qu'il y a des chances que La Niña – qui, à l'inverse d'El Niño, fait baisser les températures mondiales – se développe «plus tard cette année» après des conditions neutres entre avril et juin.

Dans tous les cas, ces phénomènes cycliques s'ajoutent à une tendance de long terme, qui ne marque pas d'inflexion: le réchauffement sous l'effet de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, liée essentiellement à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par l'humanité.

Un nouveau record risque d'être atteint

A moins que nous ne parvenions à «stabiliser» ces concentrations, «nous ferons inévitablement face à de nouveaux records mondiaux de température et à leurs conséquences», souligne Carlo Buontempo, directeur du service sur le changement climatique de Copernicus.

Les émissions de gaz à effet de serre doivent chuter de 43% d'ici à 2030 par rapport à 2019 pour espérer tenir la limite de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ces émissions mondiales doivent aussi atteindre un pic d'ici à 2025.

Mais cela n'en prend pas encore le chemin: selon les dernières données de l'agence internationale de l'énergie (AIE), les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont progressé de 1,1% en 2023 pour atteindre un niveau record.

Les pays du monde entier ont encore un an pour rehausser leurs engagements climatiques internationaux, qui seront discutés lors de la COP29 de Bakou en fin d'année. (ag/ats)