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La Méditerranée n'a jamais été aussi chaude

La Méditerranée n'a jamais été aussi chaude

Une vague de chaleur touche le nord-ouest de la Méditerranée et atteint un pic d'intensité record. Cette situation a commencé après la canicule qui étouffe depuis plusieurs jours plusieurs pays d'Europe.
30.06.2026, 20:3430.06.2026, 20:34

Le nord-ouest de la Méditerranée est touché par une vague de chaleur qui a atteint un pic d'intensité record pour la zone, avec une moyenne de 5,2°C de différence avec les valeurs normales, dites climatologiques, selon les données de l'Institut des Sciences de la Mer (CSIC).

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«Si l'on fait la moyenne de l'intensité, on obtient 5,2 degrés, et si l'on fait ce même calcul pour les autres années, on voit que c'est un record», a expliqué Justino Martínez, chercheur au CSIC et à l'institut catalan ICATMAR, soulignant que ce record était dû en grande partie à la canicule que vient de traverser l'Europe.

Ce chiffre est calculé par la différence entre la température moyenne attendue pour une date donnée dans une zone déterminée et celle qui est finalement atteinte.

D'autres régions moins touchées

Lundi, cette différence a atteint en moyenne 5,2°C dans la zone qui s'étend principalement du nord des îles Baléares vers le nord et est délimitée à l'est par la Corse et la Sardaigne.

«La moyenne de cette vague de chaleur est plus élevée que n'importe quelle autre moyenne que nous ayons eue auparavant en termes d'intensité»
Justino Martínez

Cette vague de chaleur marine a commencé après la forte canicule qui étouffe depuis plusieurs jours plusieurs pays d'Europe avec des températures élevées.

L'Europe n'a jamais eu aussi chaud

«La vague de chaleur atmosphérique qui couvrait la France et tout le centre de l'Europe, au moment d'arriver à la mer Méditerranée, a englobé toute la partie nord-ouest», a souligné Justino Martínez, en précisant que d'autres régions de la Méditerranée avaient été beaucoup moins touchées.

1300 décès

Pour l'instant, ces pics d'intensité ont dépassé, dans la région nord-ouest de la Méditerranée, ceux qui avaient été enregistrés après la dramatique canicule qui avait frappé l'Europe en 2003, un épisode qui avait été beaucoup plus long mais l'été est loin d'être fini, a prévenu Justino Martínez.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que depuis le 21 juin, plus de 1300 décès supplémentaires avaient été enregistrés en Europe, attribuables à la vague de chaleur.

Les scientifiques avertissent que cette vague de chaleur est la plus intense jamais enregistrée en Europe et qu'elle aurait été impossible à cette période de l'année s'il n'y avait pas eu de changement climatique. (ag/ats)

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