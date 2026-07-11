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Milliers d'hectares brûlés: Où en est l'incendie en Espagne

A goat is pictured next to potteries in the burnt courtyard of a house after a wildfire that killed at least 12 people, in Bedar, Almeria Province, on July 11, 2026. A wildfire that has killed at leas ...
Dans la région d'Almeria, plusieurs centaines de pompiers et de militaires continuent sur le terrain à lutter contre le sinistre, appuyés par des moyens aériens.Image: AFP

Morts et milliers d'hectares brûlés: Où en est l'incendie en Espagne

L'incendie qui ravage le sud de l'Espagne depuis jeudi a fait au moins 12 morts et brûlé 6600 hectares, mais son évolution est désormais jugée favorable, selon les autorités régionales.
11.07.2026, 13:1811.07.2026, 13:18

L'incendie qui a fait au moins 12 morts dans le sud de l'Espagne a parcouru 6600 hectares depuis jeudi mais connaît désormais une évolution favorable, a annoncé samedi le responsable régional des services de secours.

«L'évolution nocturne a été favorable et les conditions météorologiques nous permettent d'affronter la journée avec de meilleures perspectives qu'hier», a déclaré Antonio Sanz.

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«C'est le premier jour où nous allons pouvoir intervenir en attaque sur l'incendie. Les circonstances, tant météorologiques que liées à la réalité même du feu, jusqu'à présent ne nous avaient tout simplement permis que de travailler en défense», a-t-il ajouté.

Près de 1 500 personnes évacuées

Plusieurs centaines de pompiers et de militaires continuent sur le terrain à lutter contre le sinistre, appuyés par des moyens aériens. Près de 1 500 personnes ont été évacuées de la zone.

«La meilleure nouvelle que nous pouvions avoir, c'est qu'il n'y ait pas de nouveauté en ce qui concerne de nouvelles victimes»
Antonio Sanz

«La Garde civile a ratissé toutes les zones et nous a informé qu'elle n'avait trouvé aucune personne supplémentaire. Cela ne signifie pas que cela ne puisse pas arriver. Mais logiquement, il est encourageant qu'après le travail de ratissage effectué par la Garde civile, en plus sur des zones qui étaient encore des points chauds, (on n'ait pas découvert de nouvelle victime), au moins cela nous laisse l'espoir», a-t-il souligné.

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Comme le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, il s'est également montré très prudent quant au chiffre de disparus.

Morts et disparus

«Nous devons faire preuve de prudence quand nous évoquons le fait qu'il y aurait 23 disparus, ce n'est pas le cas. Nous parlons de personnes avec lesquelles leurs familles ne parviennent pas à entrer en contact, mais qui peuvent se trouver dans un centre d'hébergement», a-t-il ajouté.

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Sept déclarations officielles de disparition ont été faites, a-t-il aussi souligné, mais dans l'attente de l'autopsie et de l'identification des corps retrouvés, les autorités ne peuvent pas encore établir de bilan définitif, et ces sept personnes déclarées disparues peuvent faire partie des 12 victimes piégées par les flammes. (sda/ats/afp)

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