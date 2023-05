Des activistes colorent en noir l'eau de la fontaine de Trévi

Des militants écologistes ont noirci le bassin de la fontaine de Trévi, à Rome. Ils protestent contre l'inaction climatique, quelques jours après les terribles inondations qui ont frappé le nord du pays.

Des activistes de l'organisation Last Generation protestant contre l'usage d'énergies fossiles, à Rome. Keystone

Des militants écologistes ont noirci dimanche le bassin de la célèbre fontaine de Trévi à Rome, affirmant que la mort de 14 personnes dans les inondations qui ont dévasté le nord-est de l'Italie constituait un «avertissement» face au changement climatique.

Les militants de l'organisation Last Generation (La Dernière Génération), qui multiplie les actions pour dénoncer l'inaction des gouvernements face aux bouleversements climatiques, ont grimpé dans la fontaine et répandu dans l'eau un liquide noir à base végétale avant d'en sortir, escortés par la police.

Plus de 36'000 personnes ont été déplacées à la suite des inondations qui affectent la région d'Emilie-Romagne. L'équivalent de six mois de précipitations se sont abattues en 36 heures cette semaine en Emilie-Romagne, provoquant dans cette riche région agricole et touristique les «inondations du siècle».

Les prémices d'un avenir noir

Mattia, 19 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a participé à cette action.

«La terrible tragédie qui s'est produite ces derniers jours en Emilie-Romagne est un avertissement préfigurant l'avenir noir qui attend l'humanité» Mattia, activiste de 19 ans

Les militants de Last Generation ont multiplié les actions à travers l'Europe, jetant notamment du potage, de la purée de pommes de terre ou de la peinture lavable sur les vitres protégeant des toiles célèbres exposées dans les grands musées ou sur des sites du patrimoine culturel.

La fontaine de Trevi est notamment célèbre grâce à une scène d'anthologie du film «La Dolce Vita» de Federico Fellini qui montre l'actrice suédoise Anita Ekberg s'y baignant en tenue de soirée.

La première ministre italienne Giorgia Meloni est arrivée dimanche en Emilie-Romagne pour visiter les lieux ravagés par les intempéries. (baf/ats)