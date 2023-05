La plus grande action contre les cigarettes va être menée en Suisse

Sigirist adopte également une position claire sur Twitter: «Je veux que l'aéroport de Zurich ne soit plus disponible pour ces vols de luxe. Demande déposée!»

Les résultats de l'étude ont incité Nicola Siegrist, président de la Jeunesse socialiste suisse et juge cantonal, à déposer une demande auprès de la ville de Winterthour, avec pour objet: «Arrêtez la dégradation climatique causée par les jets privés des super-riches!»

Greenpeace n'est pas la seule à être horrifiée par les chiffres - l'étude et l'article de la SonntagsZeitung irritent également certains politiciens de gauche.

Mais pour la famille Hayek, «autour du monde» signifie plutôt faire les trajets Zurich-Granges ou Genève-Granges, car l'aérodrome de Granges est, selon le journal alémanique, particulièrement souvent sollicité par le CEO. Il y a une raison à cela: de là, on atteint le siège principal du groupe Swatch à Bienne en 15 minutes environ en voiture.

Le CEO de Swatch Nick Hayek et sa famille volent aussi assidûment autour du monde en jet privé. La SonntagsZeitung rapporte que le jet familial, l'Embraer Phenom 300, a décollé 149 fois en 2022, émettant ainsi quelque 240 tonnes de CO2.

Oeri combine souvent ses vols avec des missions pour sa fondation, écrit la SonntagsZeitung, mais on ne sait pas exactement ce qui est fait lors de ces voyages. Une piste intéressante ressortirait d'articles de presse espagnols, relate la SonntagsZeitung:

Dans le cadre d'une recherche approfondie, la SonntagsZeitung a analysé les chiffres. Le journal alémanique a déterminé qui sont ceux, en Suisse, qui ont utilisé leurs jets privés, et combien de CO2, ils ont émis.

«Alors que beaucoup de gens s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants et tentent de réduire leur consommation et leurs émissions, certains super-riches se moquent des découvertes de la climatologie», poursuit-il.

«L'augmentation du nombre de vols en jets privés est choquante et profondément injuste»

Les jets privés émettent entre trois et quinze tonnes de CO2 en seulement trois heures de vol. À titre de comparaison, le citoyen suisse moyen émet environ quinze tonnes de CO2 par an. Nathan Solothurmann, spécialiste du climat chez Greenpeace Suisse, trouve cela inacceptable:

«Ils [les vols en jet privé] ont généré 166 000 tonnes de CO2. Cela correspond aux émissions moyennes de CO2 de près de 38 000 habitants par an. Par rapport à l'année précédente, c'est une augmentation de 83%.»

En 2022, les Suisses ont volé plus de 35000 fois avec des jets privés, ce qui a provoqué des émissions de CO2 de plus de 166 000 tonnes. Selon une évaluation de l'organisation environnementale Greenpeace, la Suisse occupe la sixième place parmi les pays européens.

Plus de «Suisse»

Greenpeace a publié des chiffres concernant l'utilisation des jets privés. La Suisse, qui se classe à la sixième place européenne, a généré plus de CO2 en 2022 que l'année précédente.

Parmi les Suisses qui polluent le plus avec leur jet privé, on peut citer Nick Hayek ou Gigi Oeri.

Parmi les Suisses qui polluent le plus avec leur jet privé, on peut citer Nick Hayek ou Gigi Oeri. Image: shutterstock / keystone

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Les plus lus

Pourquoi on n'en fait pas assez pour le climat? «C'est comme les fumeurs»

Face au réchauffement climatique, il est difficile d'adopter un comportement irréprochable, même si la cause nous tient à coeur. Fabrizio Butera, professeur à l'Unil, explique cette contradiction.

Les dérèglements climatiques s'observent et leurs effets se ressentent de plus en plus au quotidien: sécheresse en Espagne, incendies au Canada, pluies torrentielles en Californie. Nombreux sont ceux qui ont donc changé leurs habitudes afin d'apporter leur pierre à l'édifice.