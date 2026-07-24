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L'UE veut forcer TikTok à changer ses réglages

L'UE veut forcer TikTok à changer ses réglages

TikTok est dans le viseur de la Commission européenne.
L’Europe somme TikTok de mieux protéger les adolescents.image: getty/watson
TikTok est une nouvelle fois dans le collimateur de Bruxelles. La Commission européenne accuse la plateforme de ne pas protéger suffisamment les adolescents et estime que ses réglages les exposent au cyberharcèlement et à de potentiels prédateurs.
24.07.2026, 12:2824.07.2026, 12:28

Bruxelles a accusé vendredi le réseau social TikTok de manquer à ses obligations en matière de protection des mineurs, créant des risques de cyberharcèlement et d'exposition à d'éventuels prédateurs, ce qui pourrait lui valoir une amende potentiellement élevée.

La Commission reproche à l'application plébiscitée des jeunes pour ses vidéos ultra-courtes d'avoir mis en place des paramètres de confidentialité pour adolescents qui ne protègent pas suffisamment ces derniers.

«Les comptes pour adolescents sur TikTok disposent de plus de 50 mesures de confidentialité et de sécurité configurées par défaut, conformément à des avis d'experts, dès leur création»
Un porte-parole de la plateforme, soulignant que l'application était l'une des seules à interdire certaines fonctionnalités aux plus jeunes, comme les messages directs

«Nous partageons l'objectif de protéger les mineurs en ligne, et nous sommes déterminés à poursuivre notre solide processus d'améliorations continues», a ajouté l'entreprise, qui assure qu'elle continuera de travailler de manière «constructive» avec la Commission.

TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, a mis en place des réglages spécifiques pour les 13-17 ans, en vue de les protéger contre les internautes malveillants. Par défaut, leurs comptes sont configurés en mode privé, le statut le plus protecteur, avec des fonctionnalités plus complètes accessibles à partir de 16 ans.

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Mais les mineurs peuvent à tout moment basculer leurs comptes en mode «public», souligne Bruxelles, permettant alors à n'importe qui de voir leurs publications. Cela pose des risques de cyberharcèlement et expose les utilisateurs à des contacts non sollicités, y compris de la part de personnes malintentionnées. Et même en mode privé, de tels risques subsistent, via les fonctions de suivi et les listes de «followers», qui peuvent permettre de consulter les photos de profil et les comptes censés rester privés, déplore la Commission européenne.

TikTok appelé à modifier ses réglages

Autant de situations qui contreviennent aux obligations découlant du DSA, prévient Bruxelles, qui enquête sur le respect de ces règles par TikTok depuis février 2024.

«En vertu du DSA, les plateformes accessibles aux mineurs doivent garantir un niveau élevé de confidentialité et de sécurité»
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La Commission ajoute avoir conclu «à titre préliminaire» que «les réglages des comptes TikTok ne remplissent pas ces obligations, car ils exposent trop largement les comptes et les contenus des utilisateurs mineurs».

Bruxelles appelle donc TikTok à modifier ses paramètres de comptes pour se conformer à ses obligations. Si elle n'est pas satisfaite, la Commission pourrait lui infliger à terme une amende potentiellement élevée, allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, comme le permet le DSA en cas d'infraction caractérisée.

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Bruxelles avait déjà demandé en début d'année à TikTok de supprimer de son interface des fonctionnalités jugées beaucoup trop «addictives», dans le cadre de son enquête ouverte en 2024.

Il s'agit de mécanismes qui «pourraient nuire au bien-être physique et mental» des utilisateurs, notamment les mineurs, en les incitant à faire défiler les contenus et à consulter leurs téléphones de façon «compulsive», y compris la nuit. Cela inclut le défilement illimité des contenus («scrolling»), la lecture automatique des vidéos, et les notifications «push».

Ces actions s'inscrivent dans une offensive plus large de l'Europe pour protéger les mineurs en ligne. Dans ce cadre, l'UE envisage d'instaurer un accès «progressif et gradué» des enfants et adolescents aux plateformes en ligne, pour protéger leur bien-être physique et mental, comme l'ont recommandé des experts européens ce mois-ci. La Commission s'est engagée à faire des propositions à ce sujet «après l'été». (mbr/ats)

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