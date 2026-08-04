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L'Autriche a battu son record absolu de température

A Fiaker horse carriage rider cools his horses on a hot summer day in the city center of Vienna, Austria, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Heinz-Peter Bader) Austria Weather Extreme Heat
Keystone

L'Autriche a battu son record absolu de température

Une température de 40,8°C a été mesurée mardi à Vienne, soit la valeur la plus élevée jamais enregistrée.
04.08.2026, 19:5204.08.2026, 19:52

L'Autriche a battu son record absolu de chaleur avec 40,8°C mesurés à la station de Vienne-Stammersdorf, a annoncé mardi le service météorologique GeoSphere Austria. Ce chiffre dépasse le précédent record national de 40,5°C enregistré le 8 août 2013 dans la station de Bad Deutsch-Altenburg, dans l'est du pays.

L'Autriche sort déjà d'un mois de juillet exceptionnellement chaud et sec, avec des records de chaleur, une sécheresse généralisée et des déficits de pluie atteignant localement 90%, selon GeoSphere Austria.

En Suisse aussi, de nombreux records ont été battus 👇

L'été 2026 est au moins aussi caniculaire que celui de 2003

«Une catastrophe»

La maturation des abricots a commencé environ vingt jours plus tôt que la moyenne observée sur la période 1961-1991, illustrant l'impact du réchauffement climatique sur les cycles de végétation.

«Cette météo est une catastrophe», a réagi auprès de l'AFP Nasir Dis, 60 ans, restaurateur à Vienne. «Personne n'a envie de se mettre à table. On veut juste se barricader chez soi».

L'Autriche avait aussi enregistré cet été sa plus longue vague de chaleur jamais observée pour un mois de juin, avec des records dépassant les anciens de 1,4°C en moyenne.

D'après les scientifiques, le changement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine accroît la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. (ats)

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