«L'objectif des 2°C est mort», prévient une star de la climatologie

James Hansen, qui a informé le monde sur l'effet de serre dans les années 1980, affirme dans une nouvelle étude que l'humanité ne pourra pas limiter le réchauffement de la planète à 2°C.

C'est lui qui attira l'attention du monde sur l'effet de serre en 1988. Lors d'un discours historique devant le Congrès américain, le climatologue renommé James Hansen avait averti:

La Terre sera plus chaude que jamais.

Ce réchauffement global peut être attribué avec 99% de certitude à une augmentation de l'effet de serre provoquée par l'homme.

Il en résultera des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses.

Aujourd'hui, 37 ans plus tard, les tempêtes, les vagues de chaleur et les inondations font partie de notre quotidien. Et alors que la communauté internationale continue de débattre pour savoir si et comment nous pouvons encore stopper le réchauffement climatique à 1,5°C, Hansen annonce: nous n'y arriverons pas. Pire encore:

«L'objectif des 2°C est mort» James Hansen

Selon l'expert, l'ambitieux scénario climatique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU, qui donne à la planète 50% de chances de maintenir le réchauffement en dessous de 2°C d'ici 2100, est «un scénario peu plausible». A ses yeux, la science a largement sous-estimé la vitesse à laquelle notre planète se réchauffe.

James Hansen à la conférence des Nations unies sur le climat à Bonn en 2017. Image: Getty Images Europe

James Hansen a tenu ses propos dans un webinaire pour présenter sa dernière étude. Les auteurs y présentent de nouveaux résultats, selon lesquels les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes. Par ailleurs, les courants marins critiques «Atlantic Meridional Overturning Current» (AMOC) risquent fort de s'effondrer d'ici 20 à 30 ans. Ils mettent en garde avec insistance:

«Si nous laissons l'AMOC s'effondrer, le niveau de la mer montera de plusieurs mètres. Ce serait le 'point de non-retour'».

Comment les scientifiques justifient-ils leur scénario?

Dans leur étude, les chercheurs identifient deux facteurs qui contribuent à un réchauffement inattendu de la Terre: d’une part, la réduction des émissions liées au transport maritime entraîne un air plus pur, ce qui permet à davantage de lumière solaire d'atteindre la surface terrestre, accélérant ainsi le réchauffement.

D’autre part, on a sous-estimé la sensibilité de la planète aux gaz à effet de serre. La «sensibilité climatique» désigne l’ampleur de l'augmentation de la température terrestre lorsque la concentration de CO ₂ dans l'atmosphère double.

Jusqu'à présent, le GIEC estimait que cette augmentation de température se situerait entre 2,5°C et 4°C. Cependant, l'équipe de recherche dirigée par James Hansen arrive, dans sa nouvelle étude, à une estimation plus élevée: 4,5°C. Cela signifie que notre climat réagit plus intensément au CO ₂ que ce qui était précédemment supposé.

Quelles sont les solutions?

Malgré les conclusions alarmantes, les chercheurs présentent des solutions. Le «point de non-retour» pourrait être évité si la politique internationale prenait des mesures. Une taxe sur le carbone, dans le cadre où tous les combustibles fossiles seraient taxés et dont les recettes seraient reversées à la population, pourrait par exemple aider:

«Le problème fondamental est que les déchets des combustibles fossiles sont toujours rejetés gratuitement dans l'air» James Hansen

Hansen envisage une autre solution controversée: le refroidissement de la Terre par des techniques de géo-ingénierie, qu'il préfère appeler «refroidissement global ciblé».

Il lance un appel clair à l'opinion publique:

«Un changement politique est nécessaire pour mettre en œuvre toutes ces mesures. Les groupes d'intérêt ont pris beaucoup trop de pouvoir dans nos systèmes politiques. Dans les pays démocratiques, le pouvoir devrait être détenu par les électeurs, pas par ceux qui ont l'argent. Cela nécessite des réformes dans certaines de nos démocraties, y compris les Etats-Unis».

Comment réagissent les autres scientifiques?

Bien que les résultats du groupe se situent dans la partie supérieure des estimations de la science climatique mainstream, ils ne peuvent pas être exclus, selon des experts indépendants.

Le climatologue Zeke Hausfather, qui n'a pas participé à l'étude, l'a par exemple qualifiée de contribution utile. «Il est important de souligner que les deux thèmes — la réduction de la pollution et la sensibilité au climat — sont des domaines de grande incertitude scientifique», a-t-il déclaré. Et de poursuivre:

«Même si Hansen et son équipe se situent dans le haut de la fourchette des estimations disponibles, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'ils se trompent — leurs résultats représentent plutôt un scénario possible du pire». Zeke Hausfather

Gavin Schmidt, un autre climatologue qui est devenu directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA juste après James Hansen, se montre plus critique. Il reconnaît que l’approche de Hansen, qui consiste à examiner le réchauffement historique et la chaleur absorbée par la Terre, ainsi que les modèles climatiques plus détaillés du GIEC sont utiles, mais nuance:

«Je pense que dans ce cas, l'approche de Hansen est trop simpliste et ne tient pas compte des changements dans les émissions en Chine ni de la variabilité naturelle du climat».

