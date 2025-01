Des Suisses ont de nouvelles infos sur l'effondrement du Gulf Stream

La circulation océanique atlantique ne s'est pas affaiblie au cours des 60 dernières années. C'est ce que montre une nouvelle étude de l'Université de Berne, qui contredit un effondrement imminent. Les chercheurs ne lèvent toutefois pas l'alerte.

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland a contribué pour plus de 20% à l'élévation du niveau de la mer observée depuis 2002 Keystone

Annika Bangerter / ch media

Plus de «International»

Au cinéma, tout va parfois très vite: dans le film The Day After Tomorrow, des tempêtes semblables à des ouragans traversent l'hémisphère nord, avec des températures négatives à trois chiffres. Les gens meurent de froid en quelques secondes et ceux qui se réfugient dans une bibliothèque ne survivent qu'en brûlant des livres. A l'origine de cette catastrophe naturelle, le Gulf Stream qui s'effondre en raison du réchauffement climatique.

Et si tout cela n'était pas que de la fiction? Certes, l'histoire est totalement exagérée. Mais la circulation océanique atlantique joue effectivement un rôle majeur dans notre système climatique, et plus particulièrement dans celui de l'Europe. En effet, le Gulf Stream transporte la chaleur des régions subtropicales jusque sous nos latitudes, comme vous le voyez sur la carte ci-dessous 👇.

Image: Shutterstock

En l'absence d'un tel réchauffement, l'Europe connaîtrait un net refroidissement. Selon les régions, les températures moyennes annuelles pourraient être jusqu'à 15 degrés plus froides, avait averti une équipe de recherche néerlandaise il y a environ un an. Le nord-ouest de l'Europe serait particulièrement touché. Les chercheurs ont cité l'exemple de la ville de Bergen en Norvège. Dans cette ville, le froid pourrait augmenter de plus de trois degrés par décennie.

On vous en parlait 👇 Le Gulf Stream s'effondrera-t-il dès 2025? Ce que l'on sait

Un affaiblissement ou même une disparition du système du Gulf Stream aurait donc de graves conséquences et fait partie des conséquences redoutées du changement climatique. Mais beaucoup de choses ne sont pas claires à ce sujet. Cette évolution est-elle déjà en cours? Et si oui, quand le système s'effondrera-t-il? C'est ce dont débattent les spécialistes.

L'échange de chaleur se déplace vers l'air

Aujourd'hui, une étude de l'Université de Berne et de la Woods Hole Oceanographic Institution aux Etats-Unis montre que la circulation atlantique est restée stable au cours des 60 dernières années. Les résultats, publiés dans la revue spécialisée «Nature Communications», sont surprenants. Dans un passé récent, des modèles climatiques montrant un affaiblissement ont fait sensation.

Des chercheurs danois ont ainsi fait la une des journaux en prévoyant l'effondrement du Gulf Stream entre 2025 et 2095. Leur étude a suscité de nombreuses critiques parmi les pairs. En effet, les chercheurs danois se sont surtout basés sur les changements de température à la surface de l'Atlantique Nord. Or, l'ensemble du système est plus complexe et est influencé par de nombreux facteurs, selon les critiques.

Jens Terhaar, du département de physique climatique et environnementale de l'Université de Berne, et son équipe ont choisi une autre approche. Ils se sont concentrés sur l'échange de chaleur entre l'air et la mer. Celui-ci est étroitement lié au courant de circulation atlantique, dont fait également partie le Gulf Stream. Si ce courant de circulation atlantique, également appelé AMOC, s'affaiblit, il transporte moins de chaleur vers le nord. Par conséquent, non seulement l'eau de l'Atlantique Nord, mais aussi le climat de l'Europe deviennent plus froids. Et au sud, faute de circulation, l'océan se réchauffe en plus du réchauffement dû au changement climatique.

Mais les chercheurs bernois ont vu que si moins d'eau chaude arrive dans le nord, l'échange de chaleur se fait simplement davantage par l'air dans l'atmosphère:

«Le système est stable» Jens Terhaar.

Il ne veut toutefois pas que le message soit interprété comme la fin de l'alerte. Le changement climatique va «certainement» affaiblir la circulation atlantique, reconnait-t-il.

Cela devrait se produire encore au cours de ce siècle si le climat continue à se réchauffer:

«Mais selon nos observations, les points de basculement prévus sont probablement encore un peu plus éloignés dans le futur que ce que l'on supposait jusqu'à présent.» Jens Terhaar.

A l'avenir, il sera plus facile à observer, car depuis 2004, le courant de circulation atlantique peut être mesuré directement - ce n'est que pour des estimations du courant sur plusieurs décennies, comme l'a fait Jens Terhaar, qu'il faut recourir à des données plus complexes.

L'influence de la fonte des glaces est encore à venir

Bien que la nouvelle approche produise des reconstructions plus robustes, elle n'est pas exempte de «restrictions et de réserves», constatent les chercheurs. Les modèles climatiques ne peuvent pas reproduire tous les processus qui influencent les courants marins atlantiques. Ils citent par exemple l'eau douce libérée par la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique.

En effet, les courants marins fonctionnent comme un tapis roulant géant, entraînés par les différences de densité de l'eau. Près des pôles, l'eau est relativement salée et donc relativement lourde. Elle descend donc en profondeur et redescend vers le sud.

Mais ce système sera perturbé à l'avenir par l'eau douce provenant de la fonte des calottes glaciaires et de l'augmentation des pluies. Elles diluent l'eau de mer de l'Atlantique Nord, ce qui réduit sa salinité et sa densité. Conséquence: l'eau devient plus légère et ne s'écoule donc plus de la même manière vers le sud. L'ensemble de la circulation s'en trouve bloquée. Par conséquent, le transport de chaleur atlantique en provenance du sud diminuerait également - voire disparaîtrait complètement.

Mais les données d'entre 1963 et 2017, montre que le système du Gulf Stream ne s'était pas affaibli à cette date et que l'influence du phénomène n'est pas encore visible.

Traduit de l'allemand