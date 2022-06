Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes – une conséquence du réchauffement climatique. image: Shutterstock

Voici les pires vagues de chaleur à ce jour et les perspectives sont sombres

En ce mois de mai, les températures sont plus élevées que la moyenne habituelle en Suisse. Les vagues de chaleur inquiètent.

En Suisse, les records de température pour le mois de mai sont égalés. Il semble qu’il a été exceptionnellement chaud. Si plusieurs jours de chaleur se succèdent, on parle rapidement d'une «vague de chaleur». Ce phénomène ne fait pas l'objet d'une définition scientifique uniforme, mais il est clair qu'outre la température, des facteurs tels que la durée d'une telle vague et son étendue géographique jouent également un rôle.

Les 8 vagues de chaleur les plus extrêmes

Une équipe de scientifiques de l'Université de Bristol a identifié, dans une étude, les huit vagues de chaleur les plus extrêmes depuis 1968. La liste montre, toutefois, que certaines vagues de chaleur qui sont restées dans nos mémoires – comme celle de l'été 2003 ou de la Grèce en 2021 – n'y figurent pas. En revanche, certaines des vagues de chaleur dans la liste n'ont été que peu mentionnées dans l'opinion publique:

1969, Yukon (Canada)

1980, sud-est des Etats-Unis

1985, sud du Brésil

1998, Asie du Sud-Est

2016, sud-ouest du Pérou

2019, sud de l'Alaska (USA)

2020, sud-est du Brésil

2021, ouest de l'Amérique du Nord

Cela s'explique par le fait que la géographe Vikki Thompson et son équipe ne sont pas partis de la question de savoir où les températures étaient les plus élevées, mais de celle de savoir où il faisait beaucoup plus chaud que la moyenne à long terme de la région concernée. De ce point de vue, la vague de chaleur de l'année dernière a, par exemple, été extrême dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Là-bas, la température journalière moyenne la plus élevée pendant la vague a atteint 39,5 °C, alors que la température moyenne des trois mois les plus chauds de la dernière décennie n'était que de 23,4°C.

Limitations de l'étude

De plus, les chercheurs ont utilisé deux bases de données différentes pour leur étude: ERA5 et la réanalyse japonaise sur 55 ans (JRA55). Les données de réanalyse météorologique sont une combinaison de mesures, d'observations et de données de simulation. Lorsque ces données ne concordaient pas dans une zone, elles n'étaient pas prises en compte dans l'étude. C'est pourquoi la carte mondiale des vagues de chaleur établie à partir de ces données présente de grandes zones blanches – malheureusement principalement dans les régions qui sont très chaudes.

Aperçu global des vagues de chaleur les plus extrêmes de 1979 à 2021. La carte supérieure montre le plus grand nombre d'écarts types par rapport à la moyenne dans une région. La carte du bas montre l'année où l'écart le plus important s'est produit. carte: Science.org

L'échelle temporelle a également influencé le résultat. Par exemple, la vague de chaleur de 2003, en Suisse, était supérieure à la moyenne de plus de 5 écarts-types si l'on utilisait les températures estivales moyennes. Mais si les températures journalières étaient considérées, 2003 n'était pas l'année la plus extrême.

En outre, le fait que les chercheurs aient utilisé des régions relativement grandes a eu un impact. Les extrêmes locaux sont passés inaperçus. Ainsi, lors de la vague de chaleur nord-américaine de 2021, une température maximale de près de 50 °C a été mesurée dans certaines zones, alors que la température moyenne pour l'ensemble de la région était inférieure de plus de 10°C.

La question se pose de savoir si les vagues de chaleur identifiées dans l'étude sont effectivement celles qui ont eu le plus d'impact sur les populations. Un écart important par rapport à une moyenne pluriannuelle est probablement moins préjudiciable pour la population si cette moyenne est modérée.

Lorsque les températures atteignent des records dans une région où la moyenne est déjà élevée, l'écart peut avoir de graves conséquences, même s'il n'est pas extrême. La vague de chaleur actuelle, en Inde et au Pakistan, par exemple, où les températures dépassent 45°C depuis des semaines, est très éprouvante. Elle pourrait faire des milliers de morts.

Des sans-abri se réfugient sous un pont à New Delhi pour se protéger du soleil brûlant. image: keystone

Les vagues de chaleur tuent

Les situations de chaleur extrême ne doivent pas être sous-estimées. Parmi les phénomènes météorologiques, elles sont celles qui font le plus de victimes. Les cyclones, par exemple, font plus de dégâts, mais les vagues de chaleur tuent plus. En Europe, selon une étude publiée en 2017, on compte, en moyenne, plus de 28 000 décès par an. Ce sont majoritairement les personnes âgées et celles qui ont des antécédents médicaux qui sont touchées.

Il est, toutefois, difficile de recenser tous les décès causés par une vague de chaleur. De plus, les différences statistiques peuvent varier d'un pays à l'autre. Les décès liés à la chaleur sont principalement signalés comme étant dus à une insuffisance circulatoire ou cardiaque. En revanche, les victimes de malnutrition due à de mauvaises récoltes, qui surviennent après une vague de chaleur, sont rarement prises en compte.

Ainsi, la situation est complètement différente si les pires vagues de chaleur sont définies en fonction du nombre de victimes. Dans ce cas, la canicule de 2003 – qui ne figure pas dans la liste de la scientifique Vikki Thompson – serait en tête des pires vagues:

Les vagues de chaleur seront de plus en plus fréquentes

Le nombre de victimes, qui n'est déjà pas entièrement recensé, devrait encore augmenter à l'avenir. Le réchauffement global dû au changement climatique entraînera très probablement une hausse de la mortalité. En 2014, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a prédit dans son cinquième rapport d'évaluation que les températures seront plus extrêmes dans le chaud que le froid. De plus, les vagues de chaleur seront probablement plus fréquentes et dureront plus longtemps.

Des régions comme l'Australie ou l'Afrique centrale, qui n'ont pas encore connu de vagues de chaleur dévastatrices – ni selon la définition de la scientifique Vikki Thompson, ni en termes de décès engendrés par ces vagues – ne sont donc pas à l'abri de tels événements. Il est possible qu'ils soient moins bien préparés aux températures élevées, car ils n'ont jamais eu à s'y adapter.

