Le typhon Noul a touché terre en Chine et à Hong Kong

Le typhon Noul a causé de fortes pluies et des vents violents dans plusieurs pays, comme ici à Hong Kong. Keystone

Le typhon Noul a touché les côtes de la Chine dans la nuit de samedi à dimanche après avoir causé des dégâts à Hong Kong et aux Philippines. 340 000 personnes ont été évacuées.

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Le typhon Noul, le plus puissant à frapper la Chine depuis le début de l'année, a touché terre tôt dimanche sur la côte sud du pays, balayant le littoral de vents violents et de pluies diluviennes, a rapporté la télévision d'Etat CCTV.

Avec des vents de 162 km/h, l'oeil du typhon a pénétré dans les terres vers 3 heures 50 du matin (21 heures 50 heure suisse) près de la ville de Pinghai dans la province du Guangdong, à environ 80 kilomètres au nord-est de Hong Kong, selon CCTV.

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Plus de 340 000 personnes ont été évacuées dans la province du Guangdong, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Dimanche matin, les autorités locales ont relevé le niveau d'alerte successivement au troisième niveau le plus élevé, puis au deuxième. L'ensemble du trafic ferroviaire dans la province est interrompu dimanche, a indiqué de son côté CCTV.

Des répercussions jusqu'à mardi

«Après avoir touché terre, Noul se dirigera vers l'intérieur des terres, apportant des vents violents et de la pluie dans les provinces du Jiangxi, du Hunan et du Hubei», a déclaré CCTV. Le bulletin précisait que les précipitations causées par le typhon pourraient se prolonger jusqu'à mardi, y compris dans des provinces plus au nord telles que le Henan et le Shandong.

La Commission nationale du développement et de la réforme a alloué 100 millions de yuans (plus de 12 millions de francs) pour aider à la réhabilitation des routes et des infrastructures endommagées par le typhon dans le Guangdong.

Des morts aux Philippines

Avant de gagner en intensité samedi au-dessus de la mer de Chine méridionale, Noul avait déjà laissé une traînée de dégâts derrière lui, frôlant les îles situées à l'extrême nord des Philippines.

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Trois personnes ont été tuées et une autre est portée disparue à cause du typhon, a indiqué dimanche l'agence gouvernementale philippine chargée de la gestion des catastrophes. Plus de 9300 personnes ont été évacuées et 235 habitations ont été endommagées, a-t-elle ajouté.

Hong Kong aussi touché

Au moins 350 vols au départ et à l'arrivée de Hong Kong ont été annulés dimanche, selon le site web de l'aéroport. Le centre financier avait émis son deuxième niveau d'alerte cyclonique le plus élevé (T9) pendant la nuit, mais celui-ci a été abaissé au signal T8 dans la matinée.

Le gouvernement de Hong Kong a indiqué avoir reçu plus de 100 signalements d'arbres tombés, et que neuf personnes ont été blessées. L'Observatoire de Hong Kong a conclu:

«Noul s'enfonce dans les terres du Guangdong et s'affaiblit progressivement, mais des vents violents affectent encore de nombreuses zones à Hong Kong, avec des vents de la force d'une tempête observés occasionnellement sur les hauteurs»

(btr/ats)