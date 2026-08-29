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Népal et Tibet: près de 3000 personnes portées disparues

Népal et Tibet: près de 3000 personnes portées disparues

Les crues soudaines et glissements de terrain qui ont frappé la frontière entre le Népal et le Tibet ont fait au moins 633 morts.
29.08.2026, 09:1629.08.2026, 09:16
epa13198126 Relatives of victims and missing people following flash floods react as they gather outside the morgue of the Tribhuvan University Teaching Hospital (TUTH), in Kathmandu, Nepal, 29 August ...
Près de 3000 personnes sont toujours portées disparues, dont plusieurs centaines de touristes étrangers.Keystone

Près de 3000 personnes sont portées disparues samedi à la suite des crues soudaines et des glissements de terrain ayant frappé à la frontière entre le Népal et sur le territoire chinois du Tibet.

Ces catastrophes survenues mercredi ont fait 633 morts, selon les données officielles.

Voici les derniers bilans toujours provisoires disponibles :

2970 disparus

Au Népal, le nombre de disparus a été porté à la hausse de 1924 à 2426 personnes, dont plus de 500 touristes étrangers, a annoncé samedi l'autorité népalaise en charge des situations d'urgence.

L'autorité a également établi à 626 le nombre de morts, en légère hausse par rapport aux 616 recensés précédemment par la police. Le bilan monte à 633 quand on ajoute les sept morts côté chinois.

Le bilan ne cesse de s'alourdir dans l'Himalaya
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Le dernier chiffre en date des disparus pour le Tibet était, samedi matin, de 554, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Au total, le nombre des disparus s'élève donc samedi à au moins 2970.

Un peu moins de 800 étrangers

Officiellement, au Népal, on était toujours sans nouvelles de 517 étrangers, dont 473 touristes, a précisé vendredi l'office national du tourisme.

Jeudi, les autorités chinoises avaient chiffré à 260 le nombre des étrangers portés disparus au Tibet.

Cela porte le nombre total des étrangers avec lesquels aucun contact n'a pu être établi à au moins 777. (dal/ats/afp)

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