beau temps31°
DE | FR
burger
International
Climat

Brésil: la déforestation de la forêt amazonienne a chuté de 37% en un an

La déforestation de la forêt amazonienne a chuté de 37% en un an

epa12200416 (FILE) - Aerial view shows a deforested area with a red-painted metal structure used to maintain pressure and control gas flow in the Amazon rainforest, Brazil, 14 June 2024 (reissued 27 J ...
La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale du monde, mais la déforestation menace régulièrement son écosystème.Keystone
La déforestation de la partie brésilienne de la forêt amazonienne a été réduite de 37% lors des douze derniers mois, selon une annonce du président brésilien Lula.
08.08.2026, 08:3708.08.2026, 08:37

La déforestation dans l'Amazonie brésilienne sur les douze derniers mois a atteint son plus bas niveau en une décennie, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Ils confirment l'amélioration constatée depuis le retour de Lula à la présidence du Brésil.

Sur la période allant d'août 2025 à juillet 2026, 2874 kilomètres-carrés ont été déboisés dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale au monde, selon les données satellitaires collectées par l'institut de recherches spatiales INPE. Cela représente une chute de 37% par rapport aux douze mois précédents, quand ce nombre avoisinait les 4500 kilomètres-carrés.

Le plus bas niveau depuis 10 ans

C'est le plus bas niveau pour cette période depuis le début de ce type de relevés en 2016. Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui va tenter de se faire réélire pour un quatrième mandat en octobre, s'est engagé à éradiquer la déforestation illégale d'ici à 2030. Il a déclaré:

«Les chiffres montrent que, si nous gardons ce rythme, avec ce sérieux et y mettant les moyens nécessaires, nous pouvons atteindre cet objectif»

La déforestation dans l'Amazonie brésilienne avait fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême-droite Jair Bolsonaro (2019-2022). Après un pic à 10 278 kilomètres-carrés sur l'année civile 2022, elle a été réduite pratiquement de moitié en 2023, première année du mandat actuel du président et la baisse s'est poursuivie les années suivantes. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
9
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Le typhon «Dolphin» secoue le sud-ouest du Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Il rate le travail à cause de son lapin malade: son patron est furax
Un animal de compagnie malade est-il un motif suffisant pour s'absenter du travail? La question fait débat en Allemagne. En cause: le lapin nain malade d'un jeune homme de 25 ans.
L'entrepreneur Martin Limbeck a raconté, dans l'émission «Unbubble» de la ZDF (réd: une grande chaîne de télévision publique allemande), un incident cocasse survenu avec l'un de ses employés. Ce dernier ne s'était pas présenté au travail et avait, comme motif, invoqué son lapin nain malade.
L’article