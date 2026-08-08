La déforestation de la forêt amazonienne a chuté de 37% en un an

La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale du monde, mais la déforestation menace régulièrement son écosystème. Keystone

La déforestation de la partie brésilienne de la forêt amazonienne a été réduite de 37% lors des douze derniers mois, selon une annonce du président brésilien Lula.

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La déforestation dans l'Amazonie brésilienne sur les douze derniers mois a atteint son plus bas niveau en une décennie, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Ils confirment l'amélioration constatée depuis le retour de Lula à la présidence du Brésil.

Sur la période allant d'août 2025 à juillet 2026, 2874 kilomètres-carrés ont été déboisés dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale au monde, selon les données satellitaires collectées par l'institut de recherches spatiales INPE. Cela représente une chute de 37% par rapport aux douze mois précédents, quand ce nombre avoisinait les 4500 kilomètres-carrés.

Le plus bas niveau depuis 10 ans

C'est le plus bas niveau pour cette période depuis le début de ce type de relevés en 2016. Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui va tenter de se faire réélire pour un quatrième mandat en octobre, s'est engagé à éradiquer la déforestation illégale d'ici à 2030. Il a déclaré:

«Les chiffres montrent que, si nous gardons ce rythme, avec ce sérieux et y mettant les moyens nécessaires, nous pouvons atteindre cet objectif»

La déforestation dans l'Amazonie brésilienne avait fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême-droite Jair Bolsonaro (2019-2022). Après un pic à 10 278 kilomètres-carrés sur l'année civile 2022, elle a été réduite pratiquement de moitié en 2023, première année du mandat actuel du président et la baisse s'est poursuivie les années suivantes. (btr/ats)