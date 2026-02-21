faible pluie
Douze mennonites mexicains jugés en Colombie

Douze mennonites mexicains jugés en Colombie

Douze mennonites mexicains comparaîtront en Colombie pour avoir déboisé illégalement des forêts dans le département du Meta, au centre-est du pays.
21.02.2026, 10:5021.02.2026, 10:50
One of the community&#039;s sustainable projects is visible on the outskirts of Puerto Asis, Colombia, Wednesday, Nov. 26, 2025. (AP Photo/Ivan Valencia) Colombia Amazon Defender
D'autres mennonites font l'objet de plaintes au Pérou ou en Bolivie pour des pratiques similaires.Keystone

Douze mennonites mexicains seront jugés en Colombie pour avoir déboisé des régions du centre-est du pays, où cette communauté protestante ultraconservatrice en conflit avec les indigènes s'étend, a indiqué le parquet. Les indigènes les accusent de s'accaparer leurs terres ancestrales.

D'abord Mexique et depuis Colombie, Argentine, Bolivie, Paraguay ou Pérou: les mennonites, dont l'origine remonte à l'Europe du XVIe siècle, ont établi des colonies dans des régions reculées de plusieurs pays d'Amérique latine.

Ils sont accusés par les groupes indigènes de leur voler des terres et de détruire la forêt à des fins d'agriculture, qui est l'activité principale des membres de cette communauté autosuffisante qui parle un dialecte allemand, la langue de leurs ancêtres.

Ni télévision ni voiture

Douze accusés, tous Mexicains, seront jugés pour «déforestation de forêt naturelle» et «sans permis et/ou autorisations légales» de surcroît, entre 2016 et 2021 à Puerto Gaitán, dans le département du Meta (centre-est), selon un communiqué du parquet de Colombie. Les images de satellites de Liviney, l'une de leurs colonies prospères, indiquent une importante déforestation.

Les mennonites refusent l'usage des téléphones mobiles, de la télévision, des voitures et même des pneus en caoutchouc pour leurs carrioles. Ils portent des vêtements traditionnels qu'ils confectionnent eux-mêmes, salopettes pour les hommes, longues robes pour les femmes. (dal/ats/afp)

