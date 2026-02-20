en partie ensoleillé
Prince Andrew

Ces photos d'Andrew aux côtés d'un enfant avec un ballon-téton

Un détail étrange frappe sur ces photos d'Andrew avec un enfant

Des images du prince Andrew en train de jouer avec un enfant, vraisemblablement prises en 2011, viennent tout juste de ressurgir. Si la scène semble parfaitement innocente au premier coup d'oeil, en y regardant de plus près, un détail sinistre attire l’attention.
20.02.2026, 12:5220.02.2026, 12:57

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors qu'on pensait que les gros titres négatifs et les vielles photographies scabreuses de l'ancien prince Andrew ne pouvaient pas être pires, ce dernier nous trouve encore le moyen de nous surprendre.

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - This undated photo, released and redacted by the U.S. Department of Justice as part of the Jeffrey Epstein files, shows Andrew Mountbatten-Windsor, formerly known as Prince ...
Un cliché dévoilé récemment montre l'ex duc d'York à quatre pattes, penché au-dessus d’une très jeune femme.Image: keystone

Le site people TMZ affirme, ce vendredi, avoir reçu de nouvelles photos d'Andrew Mountbatten-Windsor. On distingue le prince déchu aux côtés d'un enfant, en train de jouer avec un ballon. Les deux se renvoient l’objet. Au premier regard, on pourrait penser à un grand-père s'amusant avec son petit-fils.

Sauf qu'un examen plus attentif révèle qu’il ne s’agit pas d’un ballon ordinaire. L’objet, de couleur chair, est imprimé d’un téton.

Le contexte exact de ces images reste flou. Selon TMZ, elles auraient été prises, il y a quinze ans, au domicile d’Andrew à Windsor. Celui-ci ne se trouvait pas seul en présence du garçon. Les clichés attestent que d’autres personnes étaient présentes.

L'ex-prince Andrew est libre

La publication de ces images intervient au lendemain de l’arrestation du prince déchu, placé en garde à vue le jour de son 66ᵉ anniversaire, alors que les enquêteurs perquisitionnaient son domicile de Sandringham. Le prince aurait transmis des informations confidentielles au délinquant sexuel Jeffrey Epstein alors qu’il occupait le poste de représentant commercial.

(traduit par mbr)


