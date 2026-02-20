Un détail étrange frappe sur ces photos d'Andrew avec un enfant

Des images du prince Andrew en train de jouer avec un enfant, vraisemblablement prises en 2011, viennent tout juste de ressurgir. Si la scène semble parfaitement innocente au premier coup d'oeil, en y regardant de plus près, un détail sinistre attire l’attention.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors qu'on pensait que les gros titres négatifs et les vielles photographies scabreuses de l'ancien prince Andrew ne pouvaient pas être pires, ce dernier nous trouve encore le moyen de nous surprendre.



Un cliché dévoilé récemment montre l'ex duc d'York à quatre pattes, penché au-dessus d’une très jeune femme. Image: keystone

Le site people TMZ affirme, ce vendredi, avoir reçu de nouvelles photos d'Andrew Mountbatten-Windsor. On distingue le prince déchu aux côtés d'un enfant, en train de jouer avec un ballon. Les deux se renvoient l’objet. Au premier regard, on pourrait penser à un grand-père s'amusant avec son petit-fils.

Sauf qu'un examen plus attentif révèle qu’il ne s’agit pas d’un ballon ordinaire. L’objet, de couleur chair, est imprimé d’un téton.

Le contexte exact de ces images reste flou. Selon TMZ, elles auraient été prises, il y a quinze ans, au domicile d’Andrew à Windsor. Celui-ci ne se trouvait pas seul en présence du garçon. Les clichés attestent que d’autres personnes étaient présentes.

La publication de ces images intervient au lendemain de l’arrestation du prince déchu, placé en garde à vue le jour de son 66ᵉ anniversaire, alors que les enquêteurs perquisitionnaient son domicile de Sandringham. Le prince aurait transmis des informations confidentielles au délinquant sexuel Jeffrey Epstein alors qu’il occupait le poste de représentant commercial.

(traduit par mbr)