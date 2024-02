Vidéo: watson

C'est un miracle

L'accident de cet hélicoptère aurait pu être bien plus dramatique. Miraculeusement et avec l'aide de 70 sauveteurs, il n'y a pas eu de victime grave.

Le 27 février, un impressionnant accident d'hélicoptère a eu lieu à Medellín, en Colombie. Et le plus surprenant est que tous les occupants ont miraculeusement survécu. Des images vidéo stupéfiantes, tant de l'intérieur que de l'extérieur de l'hélicoptère, offrent un aperçu spectaculaire de cet événement terrifiant.

Sur diverses vidéos publiées sur X (anciennement Twitter), on peut voir comment l'hélicoptère perd le contrôle juste après le décollage et se retrouve pris dans une spirale infernale. Il finit par s'écraser derrière un bâtiment et, dans un hasard presque incroyable, reste accroché la tête en bas à un poteau téléphonique.

Les images tournées à l'intérieur de l'hélicoptère sont particulièrement fortes. Alors que certains passagers se tiennent la main dans l'angoisse, on entend un autre passager dire:

«Papa, je viens d'avoir un accident d'hélicoptère. Je suis coincé dans un bâtiment, assez haut. Je vais m'en sortir, papa. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je suis accroché à un poteau téléphonique»

La municipalité a confirmé que tous les passagers avaient pu être extraits vivants de l'épave grâce à l'intervention rapide de pas moins de 70 sauveteurs. L'un des occupants a toutefois dû être admis à l'hôpital en raison d'une fracture de la jambe.

Les circonstances exactes qui ont conduit à l'accident ne sont pas encore connues. L'enquête sur les causes du crash est en cours et sera suivie de près par les autorités compétentes.