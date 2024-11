Commentaire

L’Azerbaïdjan instrumentalise la COP29 pour cacher ses crimes

A droite, l'épouse et le fils du président Ilham Aliyev, lors d'un défilé militaire dans le Nagorno-Karabakh. Keystone

L'Azerbaïdjan est accusé par de nombreux activistes du climat et des défenseurs des droits de l'homme d'utiliser son accueil de la COP29 pour «blanchir» son image sur la scène internationale.

A la COP29, l'Azerbaïdjan se positionne sur la scène internationale comme en faveur de la paix. Mais ce serait avoir la mémoire un peu courte, notamment en ce qui concerne le conflit qui oppose le pays avec l'Arménie dans le Haut-Karabakh.

L'Azerbaïdjan accueille cette édition du sommet mondial de l'ONU sur le climat, la COP29, qui se déroule ce mois de novembre 2024. Avec deux problèmes majeurs: aucune discussion sur l'élimination progressive des combustibles fossiles n'est à l'ordre du jour, et la participation de la société civile au sommet est exclue.

Ce n'est pas une surprise. L'Azerbaïdjan a récemment augmenté sa production de pétrole et de gaz, et vise à diversifier son économie en développant l'exploitation minière.

Au lieu de cela, le pays a appelé à une trêve mondiale qui coïnciderait avec la conférence. Dans une lettre ouverte du 21 septembre, le président de la COP29, Mukhtar Babayev, écrivait:

«La Cop29 est une chance unique de combler les fossés et de trouver des voies vers une paix durable? La dévastation des écosystèmes et la pollution causée par les conflits aggravent le changement climatique et sapent nos efforts pour sauvegarder la planète»

L'Azerbaïdjan se positionne ainsi comme un artisan de la paix. Ce qui contraste fortement avec le bilan du pays en matière d'agressions militaires, de violations des droits de l'homme ou même de violations du droit international, qui l'ont amené à faire face à des allégations de génocide.

Autrement dit, l'Azerbaïdjan utilise à la fois la COP29 pour «écoblanchir» (greenwashing) et «pacifier» son image sur la scène internationale, en dépit de ses ambitions territoriales expansionnistes.

Les offensives dans le Haut-Karabakh

En septembre 2020, l'Azerbaïdjan a lancé une guerre de six semaines dans le Haut-Karabakh, une région frontalière revendiquée à la fois par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a fait plus de 7 000 victimes. L'Azerbaïdjan a ainsi pu récupérer la plupart des territoires qu'il avait perdus lors des conflits précédents. Un cessez-le-feu a finalement été négocié par la Russie, mais les tensions ont persisté.

En 2023, l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle opération militaire et repris rapidement le contrôle du reste de la région. L'offensive a forcé plus de 100 000 Arméniens de souche à fuir. Le Haut-Karabakh, qui avait déclaré son indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan en 1991, a été officiellement dissous) en janvier 2024. Une enquête récente a montré que de nombreuses maisons de la région ont été pillées depuis.

La région montagneuse enclavée du Haut-Karabakh fait l’objet d’un différend territorial de longue date entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Nemanja Cosovic/Shutterstock

Deux juristes internationaux, Juan Ernesto Mendez et Luis Moreno Ocampo, ont conclu que les campagnes militaires menées par l'Azerbaïdjan en 2020 et 2023 dans le Haut-Karabakh constituaient un génocide.

Juan Ernesto Mendez a souligné que la stratégie de l'Azerbaïdjan consistait à infliger des «dommages corporels ou mentaux graves» aux Arméniens. Luis Moreno Ocampo a insisté sur le recours à la famine, au refus d'aide médicale et aux déplacements forcés. Il a comparé les tactiques de l'Azerbaïdjan au génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale et à l'Holocauste.

Les forces azerbaïdjanaises auraient systématiquement recouru aux violences sexuelles contre les Arméniens pendant le conflit du Haut-Karabakh, faisant circuler des messages encourageant le viol et le meurtre de femmes arméniennes. Les organisations de défense des droits humains ont également fourni des témoignages poignants sur les violences physiques et psychologiques subies par des centaines d'otages arméniens toujours détenus.

De nombreux éléments du conflit ne sont toujours pas résolus. En position de faiblesse militaire, le premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a proposé un traité de paix en mai 2024. Cela impliquait de céder aux principales demandes de l'Azerbaïdjan, notamment que le Haut-Karabakh soit reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan.

Malgré ces concessions faites par l'Arménie, l'Azerbaïdjan a refusé de s'engager dans des pourparlers pour la paix. Au lieu de cela, il a formulé une série de nouvelles demandes, dont notamment des modifications de la constitution arménienne.

L'Azerbaïdjan joue également un rôle dans d'autres conflits autour du globe. Deux jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Moscou et Bakou ont signé un accord qui, selon le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, «porte nos relations au niveau d'une alliance». L'alliance russo-azerbaïdjanaise a fait de l'Azerbaïdjan un canal essentiel pour contourner les sanctions occidentales.

Des militaires assistent à un défilé militaire dans l’ancienne capitale du Haut-Karabakh, connue en Azerbaïdjan sous le nom de Khankendi. Stringer/EPA

Les exportations de pétrole russe vers l'Azerbaïdjan ont quadruplé après l'invasion, permettant à l'Azerbaïdjan de répondre à ses besoins énergétiques nationaux et d'exporter le reste. En fait, le commerce général de l'Azerbaïdjan avec la Russie a augmenté de 17,5% en 2023, atteignant 4,3 milliards de dollars américains (4,1 milliards d'euros).

Un cas évident de «greenwashing»

Au-delà des tentatives de «peacewashing» (pour tenter de faire oublier son implication militaire dans plusieurs conflits) de l'Azerbaïdjan, le fait que le pays accueille la COP29 est aussi un cas clair de «greenwashing» (écoblanchiment). L'Azerbaïdjan dépend de la production d'énergies fossiles et ne s'est pas engagé à éliminer progressivement le pétrole et le gaz.

Certes, le pays tente d'attirer les investissements étrangers dans les énergies renouvelables afin de diversifier son économie. BP a signé un accord avec l'Azerbaïdjan en 2021 pour construire une centrale solaire à Jabrayil, près du Haut-Karabakh. D'autres investisseurs internationaux, dont des entreprises des Emirats arabes unis, participent également à des projets solaires dans la région de Bakou.

Mais la véritable source de diversification économique est l'exploitation minière, une industrie qui appartient en grande partie à la famille d'Ilham Aliyev. Les immenses ressources minières du Haut-Karabakh, qui comprennent de l'or, de l'argent et du cuivre, sont exploitées depuis que l'Azerbaïdjan a repris le contrôle de la région en 2020.

Réprimer les opposants

Le régime azerbaïdjanais est une dictature arbitraire. Caucasus Heritage Watch, un programme de recherche américain qui surveille le patrimoine culturel en danger dans le Caucase du Sud, a documenté la destruction de milliers de sites du patrimoine chrétien dans tout l'Azerbaïdjan. La communauté LGBTQ+ fait également l'objet d'une discrimination systématique.

La dissidence intérieure a été réprimée avant même la tenue de la COP29, de nombreux militants et opposants politiques ayant été arrêtés ou harcelés. Des manifestations en faveur de l'environnement, notamment une manifestation en 2023 contre la construction d'un barrage destiné à permettre l'exploitation minière dans l'ouest du pays, ont été violemment réprimées.

Des personnalités de premier plan, dont le Dr Gubad Ibadoghlu, éminent militant anticorruption et chercheur invité à la London School of Economics, ont été arrêtées. Au moins 25 journalistes et militants sont également détenus pour des motifs politiques.

Les médias critiques à l'égard du régime, tels que Abzas Media, Toplum TV et Kanal 13, ont également fait l'objet de pressions intenses ou ont été fermés. Les journalistes indépendants et les militants de la société civile ont tout bonnement été exclus de la COP29.

La «diplomatie du caviar» menée par l'Azerbaïdjan est la raison pour laquelle vous n'avez peut-être jamais entendu parler de tout cela. Cette stratégie consiste à courtiser les journalistes et les fonctionnaires occidentaux. Grâce à leur aide tacite, l'Azerbaïdjan a pu se mettre à l'abri de tout contrôle et attirer les investissements européens dans ses infrastructures.

Le président russe, Vladimir Poutine, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, lors de la visite d’État de deux jours de Vladimir Poutine en Azerbaïdjan en août 2024. Girgory Sysoev/Sputnik/EPA

Ilham Aliyev n'a cessé de répéter que la capitale de l'Arménie, Erevan, est une «ville azerbaïdjanaise». Cela reflète une stratégie plus large de révisionnisme historique et de négation du génocide, visant à récupérer des territoires sur la base des frontières présoviétiques.

Ces ambitions territoriales sont remises à plus tard tant que se déroule la COP29. Mais la conférence pourrait bien être le prélude à une reprise de la guerre dans le Caucase du Sud.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation.