Poutine humilie Trump et c'est bon pour l'Ukraine

Ce ne serait pas la première fois qu’une humiliation pousse Donald Trump à revoir sa stratégie. Si son orgueil est suffisamment blessé, de nouvelles sanctions contre la Russie et un soutien militaire accru à l’Ukraine pourraient tout à coup devenir envisageables. Il a d’ailleurs déjà déclaré à la télévision.

Le narcissisme de Donald Trump est à double tranchant pour l’Ukraine. D’un côté, il est attiré par les hommes forts comme Vladimir Poutine et considère Volodymyr Zelensky comme un «petit joueur». De l’autre, Donald Trump ne supporte pas l’échec: il veut triompher et ne peut revendiquer une victoire que s’il obtient des concessions de la part du Kremlin.

Donald Trump, qui se vante d’être un génie de la négociation et qui promettait de mettre fin à la guerre en 24 heures, vient de se voir publiquement snobé par le Kremlin. Comment va-t-il encaisser cette humiliation? Impossible à dire pour l’instant. Son fidèle allié, le sénateur Lindsey Graham, a toutefois suggéré que les Etats-Unis imposent des sanctions draconiennes à la Russie si elle refuse un cessez-le-feu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en a fait l’expérience dans le Bureau ovale, lorsqu’il a osé contredire Donald Trump. L’ancien président américain a ensuite déclaré qu’il était bien plus facile de négocier la paix avec Vladimir Poutine qu’avec «l'irrespectueux» Zelensky.

La Républicaine Nikki Haley conseille des chefs d’entreprise et des politiciens sur la meilleure manière d’interagir avec Donald Trump. Son approche a été détaillée par le New York Times . Première règle: ne jamais décliner une invitation de Donald Trump ni le critiquer publiquement.

Parmi toutes les caractéristiques de Donald Trump – imprévisibilité, goût du scandale, vulgarité –, c’est son narcissisme qui explique le mieux les actions du président américain. Le journaliste suisse Roger Schawinski définit ce trait de caractère comme «un besoin permanent de validation», accompagné d’une surestimation de son importance et d’une «exigence de reconnaissance constante». Il en a fait un livre en 2016, où il évoquait des personnalités comme Lance Armstrong, Sepp Blatter ou Jörg Kachelmann – mais pas Donald Trump.

Deux premiers pays de l'Otan remettent en question l'achat de F-35

La Suisse n'est pas la seule à craindre pour ses F-35. Entre retards, coûts «cachés» et dérives trumpistes, les pays de l'Otan hésitent à en acheter, comme le Portugal ou le Canada.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump a lancé une guerre commerciale envers de nombreux pays. Il menace notamment son voisin canadien de taxes toujours plus élevées et évoque régulièrement l'idée de faire du Canada le 51e Etat des Etats-Unis. Il menace également les pays européens de l'Otan de ne plus les défendre s'ils n'augmentent pas leurs dépenses militaires. Tout ceci pourrait avoir de graves conséquences sur l'industrie militaire américaine.