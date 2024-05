Poutine assiste au défilé du 9 mai à Moscou. Keystone

Commentaire

Je suis russe et les vétérans de Poutine me font honte

Dans mon village natal, les soldats qui ont autrefois combattu l'Allemagne nazie ont été supplantés par les vétérans de l'Ukraine. Un symbole du déclin de la Russie.

Ivan Ruslyannikov / ch media

La semaine passée, la Russie a célébré le 79e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Des vétérans d'Ukraine ont participé au défilé militaire sur la place Rouge. Poutine, qui vient de prendre ses fonctions de président pour la cinquième fois, les a observés sous la neige.

Jadis, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale ayant le même âge que Poutine aujourd'hui étaient assis sur la place Rouge, incapables d'imaginer que l'équipement militaire qui défilait sous leurs yeux serait utilisé à l'avenir pour bombarder le pays voisin.

Mon arrière-grand-père, Alexeï Yakimov, a participé à la Seconde Guerre mondiale et a reçu une médaille pour la défense de Leningrad. Il n'a jamais assisté aux défilés à Moscou. Il participait régulièrement aux manifestations du Jour de la Victoire dans le village de Basmanovskoye, à 250 kilomètres d'Iekaterinbourg, où j'ai passé mon enfance.

Notre journaliste Ivan Ruslyannikov (au centre) dans ses jeunes années, en compagnie de ses arrière-grands-parents, photographié dans son village natal. Image: dr

Quand j'avais 10 ans, nous préparions à l'école des paniers de fleurs que nous déposions devant le monument aux morts. Ensuite, nous marchions en file, vêtus de chemises blanches et de pantalons noirs, pour saluer les anciens combattants. Ils étaient quinze: des personnes très âgées, vêtues de vestes avec des médailles et les yeux mouillés de larmes.

Après les mots prononcés à la mémoire des morts, nous nous réunissions tous dans la bibliothèque du village et nous lisions des lettres du front. Les dernières lettres des soldats. Mon arrière-grand-père buvait du thé avec des biscuits et demandait aux enfants de lire plus fort. Il avait des problèmes d'audition à cause d'une contusion à la tête datant de 1943.

Deux ans plus tard, les vétérans étaient onze. L'année d'après, huit. Malheureusement, je n'ai jamais pensé à leur poser des questions. En tant que garçon, je n'étais intéressé que par mon vélo et les livres de science-fiction que je trouvais dans la bibliothèque.

Les nouveaux héros

En juin 2008, mon arrière-grand-père est décédé, et en le regardant, vêtu de la même veste et portant des médailles dans son cercueil, je me suis dit que les jours de deuil en famille seraient bientôt terminés et que je pourrais à nouveau regarder les matchs de l'Euro 2008. Je regrette de ne pas avoir pu avoir une vraie conversation d'adulte avec lui.

Il est encore plus douloureux de penser qu'une telle occasion ne se représentera plus jamais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale dans le village. Ils ont été remplacés par de nouveaux vétérans - des soldats ayant participé à la guerre en Ukraine, avec lesquels je n'aurais sûrement pas de conversations.

L'un de ces «nouveaux vétérans» est Alexander, 35 ans, surnommé «Terminator». Il a reçu ce surnom après s'être échappé une fois, nu, d'un hôpital psychiatrique où il était traité pour schizophrénie et pour avoir volé un jean et une veste à un passant au hasard. Pendant la guerre en Ukraine, il a gagné environ un million de roubles (environ 10 000 francs) en six mois et est retourné dans son village pour les vacances. Là, il a dépensé tout son argent et a tellement bu qu'il a oublié de retourner au front. Il est maintenant recherché par la police militaire, et il semble qu'il fasse l'objet d'une procédure pénale pour désertion.

Des plaques commémoratives sont apposées à l'école en l'honneur de deux anciens élèves qui ont été tués sur le front par une grenade lancée par un de leurs camarades. Les enseignants disent probablement aux enfants que ces hommes ont sacrifié leur vie pour leur avenir. Et bien que je ne vive plus en Russie depuis plus de deux ans et que je ne sois pas retourné dans ce village depuis environ cinq ans, je ne voudrais même pas revenir mentalement dans un endroit où se développe maintenant ce culte des nouveaux héros. A la place des élèves d'aujourd'hui, je préférerais penser à l'Euro 2024.

